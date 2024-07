Nederlandse hockeysters winnen meeslepend gevecht met topploeg Duitsland

Nederlandse hockeyers knokken zich in slotfase terug tegen Duitsland

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede wedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. Een achterstand op Duitsland werd uiteindelijk pas in de laatste fase van de wedstrijd omgebogen: 2-1.

Nederland is regerend Europees-, wereld- en olympisch kampioen en verliest zelden. Maar tegen Duitsland moest er sinds lange tijd snoeihard worden gewerkt om overeind te blijven.

Oranje speelt de komende week nog drie groepsduels. De eerstvolgende wedstrijd is woensdagavond om 20.15 uur tegen China. Als Nederland bij de eerste vier ploegen eindigt in de groep van zes, plaatst het zich voor de kwartfinales.

Start

Duitsland, dat derde staat op de wereldranglijst, zocht meteen de aanval. Het tempo lag hoog, aan beide kanten, maar in het tweede kwart ging de Duitse turbo pas echt aan.

Nederland moest alles geven om Duitsland - dat maar liefst 60 procent balbezit had - te weerhouden van de openingstreffer. Het gebeurt niet zo vaak dat Oranje minutenlang op de eigen helft wordt vastgezet.

Ondanks dat de Duitsers strafcorner na strafcorner kregen, kwamen ze niet tot scoren. Het was keepster Anne Veenendaal die Oranje op de been hield. Een schot van Felice Albers, de beste kans voor Nederland in de eerste helft, belandde op de paal.