Franse glasvezelnetwerken gesaboteerd, Parijs niet getroffen

In Frankrijk zijn de glasvezelnetwerken van drie telecombedrijven gesaboteerd. Volgens een politiebron zijn er glasvezelkabels doorgesneden. De regio Parijs is niet getroffen.

In de nacht van zondag op maandag werden er in zes departementen vernielingen aangericht. De departementen liggen in het zuiden van Frankrijk, de Meuse-regio in de buurt van Luxemburg en de Oise-regio ten noorden van Parijs.