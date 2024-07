Extreemlinkse activist gearresteerd na sabotage spoorwegen Frankrijk

Een ultralinkse activist is gearresteerd op het terrein van spoorwegen in Frankrijk na de sabotage op het treinnetwerk. Dat meldt persbureau AFP. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, vermoedde al dat linkse activisten achter de sabotage zaten.

Gisteren meldde de Franse krant Le Parisien dat de redactie een e-mail had ontvangen van een anoniem adres. Daarin eiste een extreemlinkse groepering de verantwoordelijkheid op van de acties. "Noemen ze het een feest? Wij zien het als een viering van nationalisme, een gigantische enscenering van de onderwerping van bevolkingen door staten", schrijft de anonieme groep over de opening van de Olympische Spelen.

Glasvezelkabels doorgebrand

Na reparaties gisteren moeten de hogesnelheidstreinen, de TGV's weer rijden volgens dienstregeling. Reizigers kunnen via de website controleren of de trein die ze willen nemen weer volgens dienstregeling rijdt.

Vanuit verschillende hoeken klonk er al langer kritiek op de Olympische Spelen, die vrijdag begonnen. Actievoerders in Parijs vinden bijvoorbeeld dat er te veel geld gaat naar het evenement, en dat het veel te druk zou worden in de stad. Op TikTok riepen sommige Parijzenaren zelfs op om "niet te komen kijken" naar de Spelen.

Ook is bij een groep mensen veel woede over de deelname van Israël aan de Spelen. Zo vinden ze het hypocriet dat Israël mag meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. Ze vinden dat Israël moet worden buitengesloten, net zoals Rusland en Belarus niet mogen meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne. Bij pro-Palestijnse protesten in Parijs, maar ook op sociale media, roepen mensen op om de Spelen te boycotten.