Frans spoor gerepareerd na sabotage, TGV's rijden morgen weer normaal

Het Franse spoor is weer gerepareerd na de sabotageacties van vrijdag, meldt de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. Morgen moeten de hogesnelheidstreinen weer rijden volgens de dienstregeling en zijn als het goed is de vertragingen voorbij.

De SNCF meldt dat de situatie op de westelijke hogesnelheidslijn vanuit Parijs vandaag alweer "bijna normaal" is. Op de lijn naar het noorden rijden drie op de vier TGV's weer. Reizigers kunnen via de website controleren of de trein die ze willen nemen weer volgens dienstregeling rijdt.

Kabels

Het treinverkeer op de hogesnelheidslijnen werd vrijdag verstoord door sabotageacties . In de nacht van donderdag op vrijdag was op drie plekken schade aangericht aan de apparatuur langs het Franse spoor.

Zo waren er tientallen ondergrondse glasvezelkabels doorgebrand. Over de kabels wordt veiligheidsinformatie verzonden voor machinisten, zoals over rode seinen en wissels. De burgemeester van een van de plaatsjes waar de sabotageacties waren gepleegd zei dat de daders precies wisten wat ze deden.

E-mail

Het is nog onduidelijk wie er achter de sabotage zit. De Franse krant Le Parisien meldde gisteren dat de redactie een e-mail had ontvangen van een anoniem adres. In deze mail eist een extreemlinkse groepering de verantwoordelijkheid op van de acties, op de dag van de opening van de Olympische Spelen. "Noemen ze het een feest? Wij zien het als een viering van nationalisme, een gigantische enscenering van de onderwerping van bevolkingen door staten", zo staat in de e-mail.