Stapsgewijs verbetering op Frans TGV-traject, nog wel vertraging

Het TGV-treinverkeer in Frankrijk herstelt stapsgewijs van de sabotageacties van gisteren. Spoorwegmaatschappij SNCF zegt dat de situatie geleidelijk terugkeert naar normaal. Wel blijft op een deel van het hogesnelheidstraject het treinverkeer tot en met zondag ontregeld.

Op de openingsdag van de Spelen was op drie trajecten brand gesticht. Op een andere plek werd sabotage voorkomen. Dankzij reparatiewerkzaamheden rijden TGV's in het oosten vanmorgen weer volgens de dienstregeling, laat de spoorwegmaatschappij weten in een update.