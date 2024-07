Reuters De gewraakte scene uit de openingsceremonie

NOS Nieuws • vandaag, 14:40 Organisatie Spelen maakt excuses voor beledigen christenen tijdens opening

De organisatoren van de Olympische Spelen in Parijs hebben excuses aangeboden aan christenen die zich beledigd voelen door een scene in de openingsceremonie van vrijdag. Er was toen een parodie te zien op de muurschildering Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci.

De twaalf apostelen die met Jezus Christus zijn laatste maaltijd delen voorafgaand de kruisiging bestonden uit een groep dragqueens, een trans model en een halfnaakte zanger. Een aantal katholieken en andere christenen zagen dat als het bespotten van hun geloof.

Ook een aantal politici maakten bezwaar, zoals in Frankrijk de rechtse politica Marion Maréchal en de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini. In Nederland lieten PVV-leider Wilders en ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder weten de scene ongepast te vinden.

Diversiteit

Een woordvoerder van de organisatie reageerde op een persconferentie op de ophef. "Het was duidelijk nooit onze intentie om een religieuze groep te beledigen. Integendeel, we wilden de tolerantie van de gemeenschap vieren", zei woordvoerder Anne Descamps. "We denken dat we dat hebben bereikt. Als mensen er aanstoot aan hebben genomen, spijt ons dat."

Bekijk de veelbesproken scene hier:

0:31 Laatste Avondmaal met drags en transmodel tijdens opening Olympische Spelen

Eerder had de artistiek leider van de openingsceremonie, Thomas Jolly, al gezegd dat het niet zijn bedoeling was om om gelovigen te bespotten. "We wilden het hebben over diversiteit. Over samen zijn. We wilden iedereen mee laten doen, zo simpel is het."

De meerderheid van de bevolking in Frankrijk rooms-katholiek, maar het land heeft ook een traditie van secularisme.