NOS Nieuws • vandaag, 06:48 Wekdienst 29/7: Hittegolf in Frankrijk • Nederlandse volleybalsters in actie

Goedemorgen! In Frankrijk worden op sommige plekken temperaturen verwacht van 40 graden, het land zet zich schrap voor een hittegolf. Op de derde dag van de Olympische Spelen komen vandaag weer Nederlandse atleten in actie, bij het volleybal en judo.

Maar eerst het weer hier: vandaag is het zonovergoten en wordt het een warme zomerdag. De maxima liggen tussen 24 en 28 graden.

Wat kan je vandaag verwachten?

Vakantiegangers in het midden en zuiden van Frankrijk moeten vandaag rekening houden met extreme hitte. Er is sprake van de eerste hittegolf van het jaar. Het kan op sommige plekken warmer dan 40 graden worden.

Philips maakt de cijfers van het tweede kwartaal bekend. Het bedrijf liep in de afgelopen periode een verlies op van bijna 1 miljard euro. Dat had te maken met een schikking die Philips trof na de problemen met de slaapapneuapparaten. Ook Heineken publiceert vandaag de resultaten van het tweede kwartaal, dat zag de bierverkoop in de afgelopen periode groeien.

De Nederlandse volleybalsters en judoka Julie Beurskens verschijnen op de derde dag van de Olympische Spelen op het toneel.

Dit is er vannacht gebeurd:

President Nicolas Madura is uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen in Venezuela. Daarmee zou hij voor een derde termijn aan de macht kunnen blijven in het Latijns-Amerikaanse land. Kort na middennacht (lokale tijd) werd bekendgemaakt dat zijn socialistische partij 51 procent van de stemmen had gekregen. Meerdere exitpolls verwachtten eerder een overwinning voor oppositiekandidaat Edmundo González.

De oppositie was voor de verkiezingen bang voor fraude en riep aanhangers op om het tellen van de stemmen te controleren. Het is afwachten hoe de oppositie vandaag reageert op de winst van Maduro. De VS heeft al opgeroepen de precieze uitslagen te publiceren, Argentinië liet vooraf al weten winst van Maduro niet te zullen accepteren.

Ander nieuws uit de nacht:

Brand in Canadese dorp Jasper onder controle, natuurgebied nog in gevaar: Het dorp is voor een deel verwoest door de brand. Volgens de provincie Alberta is het vuur in het omliggende natuurgebied nog lang niet in bedwang.

Amateurvoetbalclub verdenkt bestuurslid van diefstal van meer dan een ton: Een bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk, in het Westland, heeft 130.000 euro verduisterd van zijn eigen club. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld snel weer terug is.

Britse jongen (14) verdronken in Buiten-IJ bij Amsterdam: De veertienjarige jongen was aan het varen met een een groep vrienden, maar bleek niet goed te kunnen zwemmen.

En dan nog even dit:

De komende week is zonnig en warm weer voorspeld, genoeg reden voor veel Nederlanders om te gaan barbecueën. In sommige gemeenten veroorzaken de barbecues overlast, zoals in de gemeente Rijswijk.

Na meerdere maatregelen te hebben geprobeerd, willen buurtbewoners nu een volledig barbecue- en muziekverbod in het plantsoen:

1:30 In Rijswijk is al van alles geprobeerd, maar barbeque-overlast houdt aan

