Britse jongen (14) verdronken in Buiten-IJ bij Amsterdam

Een Britse tiener die vanmiddag door een duikteam van de brandweer uit het Buiten-IJ bij Amsterdam werd gehaald, is overleden. De veertienjarige jongen was aan het varen met een een groep vrienden, maar bleek niet goed te kunnen zwemmen.

Rond 15.30 uur meldde een passagier van de boot dat de jongen onder water was verdwenen, bevestigt een politiewoordvoerder. Drie duikteams van de brandweer gingen het water in om de jongen te zoeken. Er vlogen helikopters van de politie en kustwacht over het Buiten-IJ. Ook stond er een traumahelikopter uit voorzorg aan de kant.