Amateurvoetbalclub verdenkt bestuurslid van diefstal van meer dan een ton

Een bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk, in het Westland, heeft 130.000 euro verduisterd van zijn eigen club. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld snel weer terug is, schrijft Omroep West .

Voorzitter Hans Mieog van voetbalclub Verburch heeft de leden in een brief op de hoogte gesteld. Daarin noemt hij het "een grote schok". Het bestuurslid dat van de diefstal verdacht wordt, kan niet meer beschikken over de bankrekeningen van de club. Het is niet duidelijk hoe de club zo zeker weet dat hij schuldig is.