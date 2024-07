Van den Boomen dag na duel met Vojvodina weer trefzeker voor Ajax, ook goal Traoré

Daags na de zege op Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League (1-0) heeft Ajax in een oefenduel op trainingscomplex De Toekomst met 4-1 gewonnen van Vitesse.

Slotakkoord voor Traoré

Na balverlies in de verdediging van Vitesse zette spits Julian Rijkhoff Ajax in de eerste helft op een 3-0 voorsprong.

Waar Remko Pasveer tegen Vojvodina het doel verdedigde, kreeg Diant Ramaj nu weer een kans. De doelman ging in de tweede helft in de fout na een risicovolle terugspeelbal van Ahmetcan Kaplan. Ramaj leverde de bal in en Irakli Yegoian profiteerde door de bal in het lege doel te schieten.