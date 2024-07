Franse TGV-treinen verstoord door brandstichting, vlak voor opening Spelen

Het treinverkeer in Frankrijk is "zwaar verstoord" als gevolg van brandstichting waarbij treinfaciliteiten beschadigd zijn geraakt. Dat meldt spoorwegmaatschappij SNCF op sociale media.

Sommige TGV's worden omgeleid via de normale spoorwegen en veel treinen vallen uit, juist op de dag van de officiële opening van de Olympische Spelen in Parijs. De verstoringen gaan volgens SNCF waarschijnlijk het hele weekend duren, schrijven Franse media.

De faciliteiten van SNCF zouden gisteravond op verschillende plekken zijn beschadigd. Hierdoor zijn er problemen met drie hogesnelheidslijnen: de Atlantische TGV-lijn (Parijs-Le Mans), de oostelijke TGV-verbinding (Parijs-Straatsburg) en de hogensnelheidslijn tussen Parijs en Lille. De TGV in het zuidoosten is niet getroffen. Hier is een aanval voorkomen, meldt SNCF.