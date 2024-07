Aanhoudingen om terreurdreiging Olympische Spelen Parijs

In de afgelopen dagen zijn een aantal mensen aangehouden die mogelijk plannen maakten voor een aanslag op de Olympische Spelen. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin tegen de Franse tv-zender BFMTV .

"Er zijn op twee plekken meerdere mensen aangehouden", aldus Darmanin. Verder wilde hij niets kwijt over de aanhoudingen of over het aantal personen.