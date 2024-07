Franse TGV-treinen ontregeld door sabotage, vlak voor opening Spelen

Correspondent Frank Renout:

"De sabotage-acties zorgen voor veel paniek in Frankrijk. Allereerst bij de reizigers, die massaal gestrand zijn en te maken krijgen met flinke vertragingen. Het is in Parijs morgen 'zwarte zaterdag': veel mensen wilden op vakantie gaan met de trein. Maar vele duizenden Fransen wilden ook naar Parijs komen, waar vanavond de openingsceremonie van de Olympische Spelen is.

Daarom is de schok ook groot bij de autoriteiten. De Olympische Spelen zijn omgeven met ongekende veiligheidsmaatregelen. Er zijn 45.000 agenten op de been. En toch zijn onbekenden erin geslaagd een 'gecoördineerde sabotage-actie' uit te voeren, zoals de minister van sport zei. Maar dat gebeurde wel vannacht en buiten Parijs, waar minder agenten op de been zijn.

Hoewel nog niemand de acties heeft opgeëist zijn de brandstichtingen en vernielingen een smet op het blazoen van Frankrijk en de Spelen, waarvoor zo'n honderd buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders naar Parijs zijn gereisd."