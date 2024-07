Wekdienst 26/7: Olympische Spelen in Parijs van start • Netanyahu naar Trump

Goedemorgen! De Olympische Spelen in Parijs worden vanavond officieel geopend. En de Israëlische premier Netanyahu spreekt in Florida met Donald Trump.

Eerst het weer: de dag begint met buien, op sommige plekken ook onweer. Later wordt het veelal droog en zonnig. Het wordt zo'n 21 tot 24 graden. Zaterdag valt lokaal regen, vanaf zondag is er meer zon en wordt het warmer.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

In de Verenigde Staten zijn twee leiders van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel opgepak t. Het gaat om Ismael 'El Mayo' Zambada, de baas van het kartel, en de zoon van zijn voorganger Joaquín Guzmán, beter bekend als 'El Chapo'.

De aanhouding van de twee was in El Paso, Texas, kort nadat ze met een privévliegtuig waren geland. Dat heeft de Amerikaanse minister van Justitie Garland bekendgemaakt. Beiden worden verdacht van grootschalige drugssmokkel naar de VS.