Reuters Ook vorig jaar was er een staking

NOS Nieuws • vandaag, 00:37 Stemacteurs Hollywood staken ook vanwege zorgen over AI

Stemacteurs van videogames in Hollywood leggen het werk neer. Ze zijn er niet over te spreken dat een akkoord uitblijft over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in hun sector.

Vorig jaar was er ook een staking van 'gewone' acteurs in Hollywood, ook toen vanwege zorgen over de invloed van AI.

De stemacteurs, verenigd in de vakbond SAG-AFTRA, zijn al bijna twee jaar in gesprek met gamestudio's, waaronder Activision van Microsoft, Electronic Arts en Warner Brother Games. Vakbondsvoorzitter Fran Drescher, bekend van haar rol in comedyserie The Nanny, vindt dat de gamestudio's AI misbruiken ten nadele van de stemacteurs.

De studio's houden er een andere lezing op na. Ze zeggen teleurgesteld te zijn dat de vakbond wegloopt van de onderhandelingen. Partijen zouden dicht bij een deal zijn geweest. Volgens de studio's wordt er toestemming gevraagd van acteurs als hun stem wordt gebruikt voor AI-content. Over loonsverhogingen zou al wel een akkoord zijn bereikt.

Hoeveel stemacteurs meedoen aan de staking is niet bekend. Vakbond SAG-AFTRA vertegenwoordigt naar eigen zeggen zo'n 2600 mensen, niet alleen stemacteurs maar bijvoorbeeld ook stuntcoördinatoren, dansers en poppenspelers. De bond benadrukt dat het de staking ziet als een laatste redmiddel.