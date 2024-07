Reuters Bezoekers van de Spelen in Parijs

NOS Nieuws • vandaag, 06:12 Olympische Spelen starten vandaag, maar veel kaartjes en hotels nog beschikbaar

In Parijs worden de Olympische Spelen vandaag officieel geopend. Na edities in Tokio en Rio de Janeiro is het voor het eerst in twaalf jaar dat de Zomerspelen weer op Europese bodem plaatsvinden. Veel Nederlanders maken gebruik van de nabijheid van het mega-evenement, maar de kaarten voor de vele wedstrijden zijn lang niet uitverkocht.

In 2012 gingen in Londen nog zo'n 75.000 Nederlanders naar de sportwedstrijden, voor deze Spelen heeft de organisatie al meer dan 200.000 kaarten verkocht aan Nederlanders. Daarmee staat Nederland in de top 5 van landen die de meeste kaarten kochten.

Voor zo'n 50 euro

Toch zijn er volgens het Internationaal Olympisch Comité op dit moment nog honderdduizenden tickets te verkrijgen. Veel van die kaarten zijn te koop via de zogenoemde 'resale': mensen die maanden geleden een kaartje hebben gekocht voor een wedstrijd en deze nu willen doorverkopen via officiële kanalen.

Zelfs voor populaire evenementen, zoals de finale van de 100 meter sprint bij de mannen, zijn nog kaarten beschikbaar. De prijzen hiervan schommelen tussen de 295 euro en 1000 euro. Maar ook voor veel andere evenementen zijn nog kaarten beschikbaar, ook goedkopere. Zo kan je naar bijvoorbeeld hockey, roeien of handbal voor zo'n 50 euro. Ook op de tribunes van het voetbaltoernooi, dat vooral in steden buiten Parijs wordt gespeeld, is nog veel plek.

De organisatie maakt zich vooralsnog geen zorgen over het aantal verkochte tickets. Ze noemen de verkoop tot nu toe een groot succes en zagen bij voorgaande Spelen dat kaarten ook nog tijdens het toernooi werden verkocht.

ANP Decoratie voor de Olympische Spelen op het stadhuis van Parijs

Ook de hotels in Parijs zijn niet volgeboekt. Wie vorig jaar rond deze tijd alvast een hotelkamer voor tijdens de Spelen wilde boeken, zag de prijzen door het dak gaan. Inmiddels zijn de kamerprijzen flink gedaald. Veel mensen lijken Parijs de aankomende twee weken juist te willen mijden vanwege de verwachte drukte. Ook wordt verwacht dat er veel dagjesmensen naar de wedstrijden gaan - bezoekers die dus niet blijven slapen.

In Franse media zeggen hoteleigenaren dat ze moeite hebben om al hun kamers kwijt te raken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de bezettingsgraad van de hotels tijdens deze Spelen minder dan 80 procent is.

Tijdens de Zomerspelen van Rio de Janeiro (2016) en Londen (2012) was de bezettingsgraad zo'n 90 procent. Tijdens de Spelen van Tokio in 2021 was er vanwege de coronapandemie geen publiek welkom. Veel hotels hebben hun kamerprijzen nu verlaagd in de hoop op lastminutegasten.

De Olympische Spelen hebben grote gevolgen voor de stad en haar inwoners:

4:39 Hoe Parijs door de Spelen op z'n kop wordt gezet

Ook de luchtvaartindustrie ziet dat Parijs minder in trek is vanwege de verwachte drukte. Waar meerdere luchtvaarmaatschappijen juist extra vluchten ingepland hadden richting Frankrijk, blijven veel stoelen op die vluchten leeg. Air France-KLM verwacht 200 miljoen euro mis te lopen door de Spelen. De Amerikaanse luchtmaartmaatschappij Delta Air Lines schat het verlies op zo'n 100 miljoen euro.

Wegen afgesloten

Toch wordt verwacht dat in totaal meer dan 15 miljoen mensen naar Parijs zullen komen tijdens de Olympische en Paralympische Spelen. Voor de ANWB genoeg reden om automobilisten aan te raden de komende weken alle wegen rond de Franse hoofdstad te mijden.

Veel wegen in en rond Parijs worden afgesloten voor normaal verkeer en zijn alleen toegankelijk voor voertuigen van het Olympisch Comité om sporters, gasten en medewerkers van de Spelen te vervoeren. Rond een groot deel van de stadions wordt de omgeving afgesloten voor autoverkeer.

Het openbaar vervoer is voor bezoekers de beste manier om zich te verplaatsen. Overigens zijn de prijzen voor bijvoorbeeld de metro tijdens de Spelen wel dubbel zo hoog als normaal en zijn enkele stations gesloten. En om drukte in het openbaar vervoer te omzeilen wordt aangeraden om ook te lopen of te fietsen. Dat past goed in de Parijse doelstelling: de duurzaamste Spelen ooit organiseren.