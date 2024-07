ANWB roept automobilisten op Parijs te mijden vanwege Olympische Spelen

De ANWB raadt automobilisten aan om de komende weken alle wegen rond Parijs te mijden. Vanwege de Olympische Spelen, die vrijdag starten, wordt er een enorme drukte verwacht in de wijde omgeving van de stad.

Het advies van de Franse verkeerspolitie geldt voor de hele regio Île-de-France en werd vorige week gegeven. Toen is al ruim 180 kilometer aan wegen in en rond Parijs afgesloten voor normaal verkeer. Alleen voertuigen van het Olympisch Comité mogen op deze wegen rijden om sporters, gasten en medewerkers van de Spelen te vervoeren.

Op de ringweg rond Parijs, de Boulevard Périphérique die normaal gesproken al vrijwel dagelijks vaststaat, is een rijstrook afgesloten en ook enkele doorgaande snelwegen zijn niet of maar deels toegankelijk. Zodra de Spelen beginnen volgen er nog meer afsluitingen. Bij veel stadions wordt de hele omgeving afgesloten voor autoverkeer.

De ANWB adviseert alternatieve routes voor verkeer richting het zuiden van Frankrijk. Ten westen van Parijs via Le Mans en aan de oostkant van het land over Dijon; de route du soleil.

'Komend weekend komt alles samen'

"Het is nu al heel erg druk op de Franse wegen," zegt Heleen de Geest van de ANWB. "Er zijn ook veel Parijzenaars die nu vakantie hebben en juist de stad ontvluchten voordat de Spelen losbarsten. Daarbij is het komend weekend ook nog zwarte zaterdag. Alles komt dit weekend samen."

Op de omleidingsroutes zal het nog drukker zijn dan normaal, zeker in de weekenden. "Het kan schelen om op een doordeweekse dag te gaan rijden, of om later op de dag te vertrekken", adviseert De Geest. "Maar op de wegen rond Parijs zal dat niet helpen."