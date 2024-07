AFP Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo

NOS Nieuws • vandaag, 11:22 Burgemeester Parijs neemt 9 dagen voor de Spelen duik in 'schone' Seine

In aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs heeft de burgemeester van de stad een duik genomen in de rivier de Seine. In wetsuit ging ze het water in, samen met de organisator van de Spelen en voormalig kanoër Tony Estanguet. Vier dagen geleden nam ook de Franse minister van Sport een duik, in een poging om alle twijfels over de waterkwaliteit weg te nemen bij de deelnemende landen.

Maanden geleden kondigde burgemeester Anne Hidalgo al aan dat ze in de rivier ging zwemmen om aan te tonen dat het schoon en veilig genoeg is voor de zwemwedstrijden. "We zijn blij met het resultaat", zei Hidalgo na haar zwemtocht van zo'n 100 meter. "Het was een beetje koud, maar toch niet slecht."

1,4 miljard

Het heeft de stad vier jaar en 1,4 miljard euro aan verbouwingen gekost om te voorkomen dat het rioolwater in de rivier terechtkomt. De Seine was jarenlang zwaar verontreinigd omdat stroomopwaarts bij Austerlitz waterzuiveringsinstallaties afvalwater dumpen ten tijde van zware regenval.

Eigenlijk zou Hidalgo in juni al de rivier in gaan, maar uit verschillende tests bleek toen dat er 10 keer zoveel poepbacteriën, zoals E. coli, in het water waren als toegestaan.

Zo ging de burgemeester van Parijs het water in:

0:42 Burgemeester Parijs neemt duik in de Seine

Tegenstanders van de Olympische Spelen en van Hidalgo dreigden vorige maand hun behoefte te doen in de rivier, en kondigden dat aan op sociale media met de trending hashtag #jechiedanslaseine: ik poep in de Seine.

Dat weerhield de burgemeester er dus niet van het water in te gaan. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om ook de komst van drie publieke zwemgebieden aan te kondigen. Die moeten volgend jaar openen. Zwemmen in de Seine was sinds 100 jaar verboden vanwege de slechte waterkwaliteit.

Tijdens de Spelen is de Seine op 30 en 31 juli en op 5 augustus het toneel van de triatlon. Op 8 en 9 augustus zijn de openwaterzwemmers aan de beurt.