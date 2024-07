AFP Max Verstappen, goedgeluimd in de paddock in België

NOS Sport • vandaag, 20:52 'Mensen die zich storen aan mijn boordradio? Die moeten het geluid uitzetten' Louis Dekker verslaggever Formule 1

"Een slechte dag. Een off-day." Vier dagen na de tumultueuze Grand Prix van Hongarije is Max Verstappen wel klaar met terugblikken op de Hungaroring. "Een race om snel te vergeten. Constateren dat je het niet goed hebt gedaan, leren en door. Nieuwe ronde, nieuwe kansen."

Verstappens race werd ontsierd door strategische missers, getier op de boordradio en een touché met Lewis Hamilton. Hij werd vijfde in een race die werd gedomineerd én gewonnen door titelrivaal McLaren. Oscar Piastri pakte zijn eerste zege, zijn team de eerste dubbel sinds 2012.

Gridstraf

Op zijn favoriete circuit Spa-Francorchamps wil Verstappen zich revancheren, maar of dat lukt? Het raceweekend start met een tegenvaller. Weliswaar ingecalculeerd, maar toch: een gridstraf. Verstappen wordt zaterdag na de kwalificatie tien plekken naar achteren gezet vanwege een motorwissel. Hij houdt nog een kleine slag om de arm.

"Het is zeer waarschijnlijk dat we de straf incasseren. Ik wist dat het in de lucht hing en je doet het liever hier dan op een stratencircuit. In Spa zijn veel inhaalmogelijkheden."

Die inhaalmogelijkheden in de Ardennen verzilverde Verstappen de afgelopen jaren ruimschoots. Hij won de edities van 2022 en 2023 ondanks een start buiten de top-vijf. 2022 spande de kroon: van 14 naar 1 in twaalf rondjes Spa. Maar komend weekend ziet het er minder rooskleurig uit.

"Ik ga deze race echt niet zomaar winnen vanuit de middenmoot. Als je naar de afgelopen grand prix-weekends kijkt, zie je dat we niet de snelste auto hebben. We hebben geen auto meer die drie tienden per ronde sneller is dan de rest. Dat maakt inhalen een stuk lastiger."

"Ik moet vooral de schade beperken", voorspelt Verstappen. "Maar je weet nooit: er kan altijd iets gebeuren dat een race op z'n kop zet. Het weer is de komende dagen ook behoorlijk onstuimig en onvoorspelbaar."

Schuttingtaal

Onstuimig was ook de schuttingtaal van Verstappen op de boordradio tijdens de Hongaarse grand prix. Vooral rechterhand (engineer) Gianpiero Lambiase kreeg de volle laag. Verstappen haalde talloze keren luidkeels zijn gram en ziet daar geen probleem in. Sterker nog: de driftbuien zijn in zijn optiek functioneel.

ANP In Hongarije was Max Verstappen vorige week minder goedgeluimd

"Ik vind dat ik juist wel van me af moet bijten als de strategie rammelt. Al was het maar om te voorkomen dat we bij een volgende pitstop de fout nogmaals maken. Ik ben nu eenmaal erg gedreven. Ik wil successen en optimale resultaten." En als mensen aanstoot nemen aan zijn vocabulaire of zelfs vinden dat hij excuus moet maken?

De oplossing is volgens Verstappen heel simpel. Er zit een knop op de tv. "Kun je niet tegen mijn teksten of mijn manier van praten? Luister dan niet! Draai het volume naar beneden of zet me op mute. In andere sporten hebben vloekende sporters geen microfoon voor hun neus tijdens de wedstrijd." Verstappen peinst er niet over zichzelf monddood te maken. "Ik zeg wat ik wil."

Harde noten

Er worden harde noten gekraakt bij Red Bull Racing. Maar de relatie met 'GP' Lambiase zal er niet onder lijden, verzekert de 26-jarige wereldkampioen. "We zijn erg kritisch naar elkaar. Vertellen elkaar de waarheid. Zo gaat het in dit team. Het valt me op dat mensen veel minder goed tegen kritiek kunnen dan vroeger. Zo wil ik niet worden."

"Het was glashelder dat onze strategie niet deugde. We willen perfect zijn. De lat ligt daardoor natuurlijk erg hoog, maar het is normaal dat je je frustraties uit als het mis gaat. Dat deed ik. Uiteraard komt dat ook door de adrenaline en door gebeurtenissen tijdens de race waar ik niet blij mee was. Ik denk dat iedereen nu wel wakker is."

Nachtelijke simrace-avonturen

Verstappen kreeg niet alleen kritiek op zijn radio-tirades. Ook zijn nachtelijke simrace-avonturen waren voer voor discussie. Vooral de Britse Formule 1-commentator refereerde er voortdurend aan tijdens de race. De teneur: Verstappen had niet genoeg rust gepakt en moest de Formule 1 serieuzer nemen.

"Ja, ik heb meegedaan aan een simrace tot 3 uur 's nachts. Niks nieuws onder de zon. Ik doe dat al bijna tien jaar zo." Getergd: "ik heb drie wereldtitels gewonnen, ben een ervaren F1-coureur en denk dat ik vrij goed weet wat wel en niet kan. Ik ben streng voor mezelf. Het raakt mijn voorbereiding op een grand prix absoluut niet."

De critici kramen onzin uit, vindt Verstappen. "In Imola won ik de grand prix. In dat weekend deed ik ook mee aan een simrace en ging ik ook laat slapen." Geruchten dat het Red Bull Racing een stok voor zijn sim-activiteiten tijdens F1-weekends wil steken, verwijst hij naar het rijk der fabelen.

"Ik heb geen simraceverbod of zo. Dat is niet aan de orde. Ik hoef de teamleiding ook niet te vertellen wat ze in hun vrije tijd wel en niet moeten doen. En dat geldt vice versa, maar er zijn voorlopig helemaal geen simraces. Dus daar hoeft niemand zich nog druk om te maken."