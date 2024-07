Reuters

NOS Sport • vandaag, 08:53 In de oranje renstal is het teambelang heilig en mag de beste coureur winnen Louis Dekker verslaggever Formule 1 in Hongarije

In de strijd om de wereldtitel is het een kleine meevaller voor leider Max Verstappen. Niet naaste belager Lando Norris, maar Oscar Piastri won de grand prix op de Hungaroring. Verstappen werd met veel gevloek en tumult vijfde in een race die het kantelpunt in de WK-strijd kan zijn.

McLaren boekte een dubbelzege in Boedapest, maar na de race ging het vooral over de moeizame communicatie op de boordradio en de strategie van de oranje renstal. Teambaas Andrea Stella verdedigde zijn ingrepen na de race fel. "Niemand is groter dan het teambelang. Mensen die dat niet accepteren kunnen niet bij McLaren werken. Dat is een wet."

Hij straalt van oor tot oor, veegt wat zweetdruppels weg en neemt de media op sleeptouw. "Kom mee, dan maken we het een beetje gezelliger", zegt Stella een uurtje na het vallen van de vlag. Hij heeft oog voor detail: de wereldpers heeft zich om te brandende zon te omzeilen in de schaduw genesteld. Stella beseft dat het gastenverblijf met airco geen optie is. Aan het begin van het weekend heeft storm het dak beschadigd.

Plan B. De 53-jarige Italiaan neemt een stuk of 25 journalisten mee naar het kloppend hart van zijn team, waar de crew druk aan het inpakken is. Normaal gesproken verboden terrein. We wurmen ons langs opgestapelde banden, gereedschap, dozen en koffers. Het wordt dringen. Een Duitse verslaggever moppert omdat hij achteraan belandt: 'Scheiße'.

Stella beklimt een trapje, maar is onverstaanbaar. Coldplay moet nog even van de speakers worden gejaagd. "Kan iemand die muziek even uit doen? Over tien minuutjes mogen jullie weer." In vlot Engels, met charmante Italiaanse tongval. "Neem maar even pauze. Dank jullie wel!"

We komen meteen ter zake. Heeft Stella getwijfeld of Lando Norris zou luisteren? Wist hij zeker dat de nummer 2 in de WK-stand zijn leidende positie in de race zou afstaan aan teamgenoot Piastri?

Teamplayer

"Nee. Ik ken Lando door en door. Ik weet dat het tijd vergt tot de boodschap aankomt. Een rijder heeft altijd twee gezichten. Je hebt enerzijds de coureur die aan zichzelf denkt en anderzijds de teamplayer. Met die elementen heb je altijd te maken. Botsende belangen. We hebben het heel goed gemanaged. De team-order was de juiste beslissing voor het team en voor Oscar, maar ook voor Lando."

Vanzelf ging het niet, bevestigt Stella. En ook niet van harte. "Logisch. Er is natuurlijk geen mens die zonder pruttelen met zo'n bevel akkoord gaat. Niemand zal zeggen: oké, leuk! Dat gaan we doen. Wanneer wil je dat ik aan de kant ga? Geen enkele coureur zal zomaar P1 in de race opgeven."

Dat Norris lang geen gehoor leek te geven en pas in de slotfase plaats maakte, vindt Stella geen bezwaar. "Natuurlijk wacht hij tot de laatste ronden. Daar ben ik juist blij mee. Het toont aan dat Lando een vechter is. Dat moet als je met grote coureurs als Lewis Hamilton en Max Verstappen knokt. Maar we hadden dit scenario van tevoren uitgebreid besproken."

"Deze 1-2 en de manier waarop illustreert hoe bijzonder deze groep mensen is", stelt Stella. "Het zijn onze kernwaarden. Onze cultuur. Onze principes. We racen fair. Zo willen we wereldtitels veroveren. We hebben geen eerste rijder. De beste mag winnen."

Piastri passeert de finishlijn

"Ik snap best dat het op televisie misschien verwarrend overkomt, dat er geruchten komen en dat jullie er een groot verhaal van gaan maken. Maar voor mij telt het resultaat. En Oscar is de verdiende winnaar."

McLaren leek het zichzelf tijdens de race onnodig moeilijk te maken. Niet raceleider Piastri, maar Norris werd als eerste naar binnen geroepen voor een bandenwissel. Piastri moest door op versleten Pirelli's, verloor een paar seconden en kwam na zijn pitstop achter Norris weer de baan op. "We wisten dat dit kon gebeuren. Oscar en Lando waren aan elkaar gewaagd", licht Stella toe. "We wisten dat we het zouden oplossen. Anders hadden we het nooit geriskeerd."

McLaren was risico's aan het mijden. "We weten hoe heet het op de Hungaroring kan zijn. Daarom was het cruciaal om de bandenslijtage in de gaten te houden. Voortdurend op de limiet rijden is te riskant. We wilden niet te snel naar binnen, want dan kon Verstappen ons aan het eind met vers rubber aanvallen. Daarom stopten we zo laat mogelijk."

Veilige gok

Een zogenoemde 'double stack' (beide auto's in dezelfde ronde van nieuwe banden voorzien) was geen optie. "Ik speelde op safe. Ik wilde zeker weten dat we een pitstopmarge van drie seconden hadden. Geen extra stress voor de pitcrew in zo'n zware race. We hebben dit seizoen al veel kansen gemist."

"Het was mijn besluit om eerst de 1-2 veilig te stellen en daarna de finishvolgorde te bepalen", legt Stella uit. "Ik wilde per se voorkomen dat er iets mis zou gaan met een wielmoer of zo. En dat we achter Ferrari of Mercedes zouden belanden en het zouden verknallen. Jullie hebben bij Max Verstappen kunnen zien wat er gebeurt als je foute beslissingen neemt."

De tweede plaats kan voor Norris peperduur uitpakken. Komt hij aan het eind van het seizoen zeven WK-punten tekort om de titel te grijpen? Dan zal iedereen wijzen naar de omstreden teamorder. De Italiaan heeft daar geen boodschap aan. "We kunnen eindeloos over de controverse praten, maar dat vind ik niet fair. Je moet ook oog hebben voor de manier waarop we het hebben opgelost. Daar ben ik heel trots op. En als we later dit seizoen kans maken om Verstappen te onttronen? Dan weet ik dat mijn coureurs elkaar gaan helpen. Daar hebben we met deze zege de basis voor gelegd."