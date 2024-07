AFP President Biden sprak de Amerikaanse bevolking toe vanuit zijn kantoor in het Witte Huis

NOS Nieuws • vandaag, 04:00 Biden: 'Mijn ambitie mag het redden van onze democratie niet in de weg staan'

"Het verdedigen van de democratie is belangrijker dan welke titel dan ook", zei president Biden in een toespraak tot de Amerikaanse bevolking waarin hij zijn besluit om zich terug te trekken als kandidaat voor de presidentsverkiezingen nader toelichtte. "Niets kan het redden van onze democratie in de weg staan, ook niet persoonlijke ambitie."

Zijn aspiratie om eind dit jaar herkozen te worden als president stond de eenheid binnen zijn partij en daarmee de eenheid in het land in de weg, concludeerde Biden afgelopen weekend. "Het stokje doorgeven aan de nieuwe generatie is nu de beste weg voorwaarts. Dat is de beste manier om onze land te verenigen." Volgens de 81-jarige president is het nu tijd "voor nieuwe stemmen, frisse stemmen, ja, jongere stemmen" in zijn partij.

Biden besloot zondag uit de verkiezingsrace te stappen nadat de druk op hem om die stap te zetten met de dag toenam na een dramatisch verlopen debat met Trump. Steeds meer prominente Democraten uitten openlijk hun twijfels over Bidens geschiktheid vanwege zijn hoge leeftijd en gezondheid. Uit peilingen bleek dat ook zijn achterban er niet langer van overtuigd was dat hij Trump in najaar kon verslaan.

"Ik heb ontzag voor dit ambt", zei Biden in zijn live uitgezonden toespraak vanuit zijn kantoor in het Witte Huis, "maar ik houd nog meer van mijn land". En in dat land staat de democratie dit verkiezingsjaar op het spel, aldus Biden. "Amerikanen zullen moeten kiezen tussen tussen vooruitgang of achteruitgang, tussen hoop en haat, tussen eenheid en verdeeldheid. We moeten beslissen of we nog steeds geloven in eerlijkheid, fatsoen, respect, vrijheid, rechtvaardigheid en democratie."

Koningen en dictators

Biden noemde de Republikeinse presidentskandidaat Trump, die hij in 2019 versloeg, niet één keer bij naam, maar richtte zich direct tot de kiezer die in november kan kiezen tussen Trump en - hoogstwaarschijnlijk - de Democraat en huidige vicepresident Harris. "Het mooie van Amerika is dat koningen en dictators hier niet regeren. Het volk wel. De geschiedenis ligt in uw handen. De macht liggen in uw handen. Het idee van Amerika ligt in uw handen."

Correspondent Verenigde Staten Marieke de Vries: "Biden stapte in 2019 in de race voor het presidentschap vanwege zijn overtuiging dat Trump een bedreiging is voor de democratie en nu stapt hij uit de race om dezelfde reden. Niets mag in de weg staan van het redden van onze democratie, ook persoonlijke ambitie niet, zei hij. En dus is het volgens hem tijd om het stokje door te geven aan een volgende generatie. Hij sprak zijn steun uit voor vicepresident Harris en sloot af door te zeggen: ik heb m'n keuze gemaakt, nu is de keuze aan u, de kiezer."

Hij benadrukte dankbaar te zijn dat de Amerikaanse kiezers bij de verkiezingen van 2019 vertrouwen in hem hebben gesteld. Dat hij het als stotterend jongetje in Pennsylvania kon schoppen tot de president van de Verenigde Staten onderstreept volgens Biden dat hij woont in het land van "dromers en doeners". "Het is de eer van mijn leven geweest."

Steun voor Harris

Biden noemde een lange lijst aan onderwerpen waar hij zich in de resterende maanden van zijn presidentschap voor wil inspannen. Hij wil een einde maken aan de oorlog in Gaza, hij wil dat het Westen Oekraïne blijft steunen, dat ten onrechte gevangengezette Amerikanen in het buitenland vrijkomen en het Hooggerechtshof wordt hervormd.

Daarnaast sprak hij nogmaals zijn steun uit voor de kandidatuur van vicepresident Harris, die inmiddels op genoeg steun binnen de Democratische Partij lijkt te kunnen rekenen om de nieuwe presidentskandidaat te worden. Biden noemde haar "ervaren, taai en geschikt".

Partijleden kunnen op z'n vroegst vanaf 1 augustus hun stem uitbrengen op Harris of eventuele andere kandidaten. Een week later moet bekend zijn wie de definitieve presidentskandidaat wordt en volgt de bekendmaking van de beoogde vicepresidentskandidaat. Van 19 tot 22 augustus vindt vervolgens in Chicago de Democratische Conventie plaats, waarbij de kandidatuur wordt vastgesteld.