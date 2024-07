AFP Kamala Harris

NOS Nieuws • vandaag, 12:44 Biden schuift Kamala Harris naar voren, hoe nu verder?

Een dag na het besluit van Joe Biden om niet mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen is Kamala Harris de belangrijkste kandidaat om zijn plaats in te nemen en het in november op te nemen tegen Donald Trump. Zekerheid krijgt ze pas op de Democratische Conventie in Chicago, die op 19 augustus begint. Voor die tijd moet een aantal stappen worden gezet en daar is ze gisteren al mee begonnen.

Biden verzekerde zich bij de Democratische voorverkiezingen van de steun van een overgrote meerderheid van de gedelegeerden op de Democratische Conventie. Dat zijn de partijleden die daar mogen stemmen. Nu Biden geen kandidaat meer is, zijn ze in principe vrij om te kiezen wie ze willen, zelfs nu Biden wil dat ze op Harris stemmen.

Campagnemedewerkers van Biden en Harris zijn gisteren onmiddellijk gaan bellen om zo veel mogelijk gedelegeerden in haar kamp te trekken. Vorige week, voorafgaand aan het terugtreden van Biden, hebben aanhangers van Harris al gedelegeerden benaderd, zodat ze de kant van Harris zouden kiezen als Biden zich zou terugtrekken, schrijft CNN.

Nieuwsuur maakte dit portret van Harris:

4:39 Harde en rechtlijnige Harris had het soms lastig als vicepresident

Het campagnecomité van Biden en Harris zette gisteren nog een belangrijke stap. Het liet de nationale kiescommissie weten dat de naam 'Biden for President' is veranderd in 'Harris for President' en dat Harris nu de presidentskandidaat is.

Daardoor kan ze aanspraak maken op het campagnegeld dat onder die namen is ingezameld als zij de Democratische kandidatuur verovert. Eind juni was voor de Biden-Harris-campagne bijna 90 miljoen euro binnengekomen. Volgens Fox News kan een andere winnaar daar geen aanspraak op maken, omdat dit geld voor Biden en Harris is ingezameld.

Volgens dezelfde nieuwssite kan het campagnecomité dit geld wel overdragen aan de Democratische Partij, die het op zijn beurt kan gebruiken om campagnes van andere federale, regionale en lokale kandidaten te ondersteunen. Daar zitten echter wel beperkingen aan.

In de uren na het bekend worden van de kandidatuur van Harris is op een Democratisch fondsenwervingsplatform nog eens 50 miljoen euro voor Harris binnengekomen.

Running mate kiezen

Harris moet nu ook snel op zoek naar een running mate, de man of vrouw die zij als vicepresident wil hebben als zij op 5 november Donald Trump verslaat en president wordt. Wie ze voor ogen heeft is niet bekend, misschien weet ze het zelf nog niet. Maar het is niet ongebruikelijk om iemand te kiezen met een ander profiel dan de presidentskandidaat.

Harris is een Afro-Indiase-Amerikaanse vrouw uit het progressieve Californië. Een witte man uit een swing state zou dan een optie zijn. Een swing state is een staat waar de presidentsverkiezingen naar verwachting op een nek-aan-nekrace tussen Trump en de Democratische kandidaat zullen uitlopen. De voorkeur voor een duo met iemand uit zo'n swing state kan voor kiezers uit die staat net de doorslag geven.

Aansprekende tegenkandidaten

In het voor Democraten ideale scenario melden zich geen aansprekende tegenkandidaten. Het laatste wat ze willen is dat er binnen de partij verdeeldheid ontstaat. Dat gaat tijd, geld en energie kosten, die Harris liever wil gebruiken om campagne tegen Trump te voeren En, andersom, als de Democratische Partij wel verdeeld raakt, zal Trump het niet niet nalaten om daar nadrukkelijk op te wijzen.

Tot dusver heeft zich nog geen tegenkandidaat gemeld. De meeste Democratische politici die worden genoemd hebben zich achter Harris geschaard, zoals gouverneur Gavin Newsom van Californië en gouverneur Josh Shapiro van Pennsylvania.

Gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan zei eerder dat ze geen kandidaat zou zijn als Biden uit de race zou stappen. Nu dat opstappen een feit is, heeft ze zich nog niet duidelijk uitgesproken. Ze zou al wel telefonisch contact met Harris hebben gehad, maar wat de uitkomst daarvan was, is niet bekend.

Minder dan 100 dagen

De voorzitter van het Democratische Nationale Comité dat de conventie in Chicago voorbereidt, zegt dat dit comité in de komende dagen een "transparant en ordelijk proces" in gang zal zetten, zodat de partij een presidentskandidaat krijgt die Trump kan verslaan.

Na de conventie heeft die kandidaat minder dan honderd dagen om de kiezer aan zijn of haar kant te krijgen.