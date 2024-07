ANP Javier Mascherano

NOS Voetbal • gisteren, 23:20 Argentijnse bondscoach en Messi vol onbegrip over 'groot circus' bij openingsduel Spelen

De Argentijnse bondscoach Javier Mascherano was niet te spreken over de complete chaos bij het openingsduel met Marokko op de Olympische Spelen in Parijs. "Dit is een grote schande."

In de zestiende minuut van de verlenging maakte zijn ploeg de 2-2 tegen Marokko, maar die goal werd - twee uur later - afgekeurd.

Na de gelijkmaker van Cristian Medina bestormden Marokkaanse supporters het veld, en dat was niet voor het eerst in de wedstrijd. De wedstrijd leek afgelopen, maar bleek later gestaakt te zijn. Een kleine twee uur na het begin van de staking, betraden de spelers opnieuw het veld.

1:05 Veldbestormers en afgekeurde goal na 2 uur: enorme chaos op Spelen bij Argentinië-Marokko

Toen ontstond er een opmerkelijke situatie. De scheidsrechter werd meteen naar de kant geroepen door de VAR om naar het doelpunt te kijken. Dat werd later afgekeurd vanwege buitenspel. Dit was volgens Mascherano nog niet besproken met het Argentijnse elftal.

"Ze vertelden ons dat de wedstrijd om veiligheidsredenen was uitgesteld. Dit zijn de Olympische Spelen, geen buurttoernooitje. Zeven keer werd het spel stilgelegd omdat mensen het veld betraden en omdat er vuurwerk naar ons werd gegooid. Ik wil niet voorgetrokken worden, maar ik wil ook niet belachelijk gemaakt worden."

Reuters Een supporter van Marokko bestormt het veld

Mascherano, die zelf als speler onder andere bij FC Barcelona en Liverpool voetbalde, stelt dat dat wel gebeurd is. "Ik heb nog nooit zo'n groot circus gezien in mijn leven. Ze vertellen ons dat het 2-2 is geworden, maar nul keer is de VAR benoemd."

Vlak na de wedstrijd liet ook Lionel Messi, die overigens niet meespeelt op de Olympische Spelen, van zich horen op Instagram. Hij plaatste een zwart scherm met slechts één woord: 'Insólito', wat 'ongebruikelijk' betekent, doelend op de bijzondere taferelen van de wedstijd, die om 15.00 uur startte en pas om 19.00 uur eindigde.

Instagram / @Leomessi Lionel Messi reageert op Instagram