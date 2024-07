AFP Jannik Sinner baalt tijdens zijn kwartfinale op Wimbledon tegen Daniil Medvedev.

NOS Sport • vandaag, 17:54 Ontstoken amandelen kosten tennisser Sinner Spelen: 'Een van mijn belangrijkste doelen'

Tennisser Jannik Sinner zal niet uitkomen op het gravel van de Olympische Spelen in Parijs. De Italiaanse nummer één van de wereld heeft moeten afzeggen met ontstoken amandelen.

De 22-jarige Sinner - winnaar van de Australian Open - haalde dit jaar de halve finales van het grandslamtoernooi Roland Garros en stootte daarmee Novak Djokovic van de eerste plaats op de wereldranglijst.

Hij won daarna ook het grastoernooi in Halle, maar ging op Wimbledon in de kwartfinales ten onder tegen Daniil Medvedev. In die wedstrijd kampte hij al met ziekteverschijnselen.

"Het is een grote teleurstelling om de Olympische Spelen te moeten missen", schrijft Sinner op X. "Het was een van mijn belangrijkste doelen voor dit seizoen."

Sinner zou in Parijs uitkomen in het enkelspel en het mannendubbelspel met Lorenzo Musetti.

Bij afwezigheid van Sinner zijn routiniers Novak Djokovic, Rafael Nadal en vooral Carlos Alcaraz de grote favorieten voor olympisch tennisgoud. De 21-jarige Spanjaard won de afgelopen weken zowel Roland Garros als Wimbledon.

Vandaag liepen de Nederlandse hockeyvrouwen Alcaraz tegen het lijf in het olympisch dorp en gingen alvast met hem op de foto.

Instagram | oranjehockey De Oranje-hockeysters gaan in het olympisch dorp op de foto met Carlos Alcaraz.

Drie jaar geleden ging de olympische tennistitel naar de Duitser Alexander Zverev. De loting voor het olympisch tennistoernooi. dat zaterdag van start gaat, is donderdag.

Tallon Griekspoor is de enige Nederlandse deelnemer aan het mannentoernooi. In het dubbelspel komt Griekspoor uit met Wesley Koolhof. Robin Haase en Jean Julien Rojer zijn het andere Nederlandse duo in het dubbelspel.

Arantxa Rus vertegenwoordigt Nederland in het enkelspel bij de vrouwen. Samen met Demi Schuurs speelt ze ook in het dubbelspel. Schuurs en Koolhof komen uit in het gemengd dubbelspel.