NOS Sport • vandaag, 15:07 Flinke tennisafvaardiging voor Olympische Spelen in Parijs, Rus in wachtkamer

Zes tennissers zijn door de Nederlandse tennisbond (KNLTB) aangewezen om deze zomer aan de Olympische Spelen in Parijs deel te nemen.

Tallon Griekspoor, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer en Robin Haase zullen in één of twee disciplines uitkomen. Achter de olympische deelname van Arantxa Rus en Demi Schuurs staat nog een vraagteken.

Botic van de Zandschulp voldeed niet aan de kwalificatiecriteria voor het enkel- of dubbelspel.

Debuut Griekspoor

Griekspoor maakt in Parijs zijn olympische debuut. Hij neemt deel aan het enkelspel en vormt ook een duo met Wesley Koolhof in het dubbelspel. Drie jaar geleden in Tokio deed er geen Nederlandse man mee aan het enkelspel op de Spelen.

Koolhof maakt zich in zijn afscheidsjaar op voor zijn tweede olympische deelname. De 35-jarige dubbelspecialist moest drie jaar geleden in Tokio opgeven door een coronabesmetting van zijn partner Jean-Julien Rojer.

Voor de 42-jarige Rojer zijn het de vierde Olympische Spelen. Hij doet dat in het dubbelspel, net als in 2012 (Londen) en 2016 (Rio de Janeiro), aan de zijde van de 37-jarige Haase. De twee verloren beide keren in de eerste ronde.

De 33-jarige Rus is dicht bij haar olympische debuut. Ze is nog in afwachting of ze zich met Schuurs heeft gekwalificeerd voor het dubbelspel. Dat proces loopt momenteel nog, zo meldt de KNLTB.

Als Rus aan de criteria heeft voldaan, plaatst ze zich automatisch ook voor het enkelspel. Op 4 juli maakt de ITF bekend welke teams zich daadwerkelijk hebben gekwalificeerd.

De 30-jarige Schuurs zit dus nog even in de wachtkamer of zij in Parijs met Rus in het dubbelspel kan uitkomen. Ze debuteerde in 2021 aan de zijde van Kiki Bertens op de Spelen. Het duo verloor in de tweede ronde.

Schuurs/Koolhof

Het is de intentie dat Schuurs en Koolhof op de Spelen een koppel in het gemengd dubbelspel gaan vormen. De duo's van dit toernooi worden op 24 juli in Parijs vastgesteld.

Het olympisch tennistoernooi duurt van zaterdag 27 juli tot en met zondag 4 augustus. De wedstrijden worden gespeeld op de gravelbanen van Roland Garros.