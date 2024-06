Sabalenka slaat Spelen over: 'Is beter voor mijn lichaam'

Tennisster Aryna Sabalenka uit Belarus gaat niet naar de Olympische Spelen in Parijs. Dat heeft de nummer 3 van de wereld bekendgemaakt bij het WTA-toernooi in Berlijn. De tweevoudig grandslamwinnares zegt dat de huidige speelkalender te veel van haar vraagt.

Dood ex-vriend

De vader van Sabalenka was ook een ijshockeyprof en overleed in 2019 plotseling op 43-jarige leeftijd. Ze had haar vader een grandslamtitel beloofd en die belofte loste ze vorig jaar in met winst bij de Australian Open. Dit jaar prolongeerde Sabalenka haar titel.

Te veel

Het olympisch tennistoernooi wordt vanaf 27 juli gespeeld op de gravelbanen van Roland Garros. Dat is twee weken na Wimbledon. Op 26 augustus begint de US Open.

Neutrale vlag

De in Minsk geboren Sabalenka had onder een neutrale vlag aan het tennistoernooi moeten deelnemen. Dat heeft volgens haar niet meegespeeld in haar beslissing. Door de oorlog in Oekraïne mogen Russen en Belarussen alleen onder een neutrale vlag meedoen aan het tennistoernooi in Parijs.