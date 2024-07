NOS Zeeschuim op het strand

NOS Nieuws • vandaag, 07:01 Advies aangescherpt: speel niet in zeeschuim, maar strandganger weet van niets Merel Stikkelorum

De overheid heeft een advies over hoe om te gaan met zeeschuim aangescherpt zonder daar ruchtbaarheid aan te geven, blijkt uit onderzoek van de NOS. De waarschuwing is om kinderen en honden niet in zeeschuim te laten spelen omdat daar hoge concentraties PFAS in zitten. Toch vinden ministerie, provincies en gemeenten het niet nodig om dit op of rond het strand bekend te maken.

Eind vorig jaar bleek uit een rapport van het RIVM dat er aan de Nederlandse kust hoge concentraties PFAS in zeeschuim zitten. Tot en met juni was het advies om jezelf af te spoelen na een dagje strand en ervoor te zorgen dat kinderen en huisdieren zo min mogelijk zeeschuim inslikken.

In juli is dat aangepast. Het advies is nu om er helemaal van weg te blijven. "Laat kinderen en huisdieren niet in zeeschuim spelen", staat op de voornaamste informatiebron, de overheidswebsite zwemwater.nl. In België gold deze waarschuwing anderhalf jaar geleden al.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er "geen sprake van aanscherping van beleid of een nieuw advies", maar van een "andere woordkeuze om onduidelijkheden weg te nemen".

Wat is PFAS? PFAS zijn chemische stoffen die vanwege hun water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen in veel producten zitten, zoals regenkleding, cosmetica en voedselverpakkingen. Uit een RIVM-rapport uit december blijkt dat er aan de Nederlandse kust hoge concentraties PFAS in zeeschuim zitten. In België vond VITO, de Belgische evenknie van TNO, eerder al vergelijkbare resultaten aan de Belgische kust. Voor zeewater geldt dit overigens niet. Daar kan veilig in gezwommen worden. Hoe gevaarlijk hoge concentraties PFAS in zeeschuim zijn, is nog niet duidelijk. Uit voorzorg is het advies nu om je te wassen na een dagje strand en kinderen en huisdieren er niet in te laten spelen, ook omdat er via voedsel en drinkwater al vaak te veel PFAS in het lichaam aanwezig is. PFAS verhoogt onder meer het risico op een verminderde afweer tegen infecties, waardoor vaccinaties minder goed werken. Zeeschuim komt vooral voor bij harde wind. In september worden de resultaten bekend van nieuwe metingen langs de kust die deze maand worden uitgevoerd.

Chiel Jonker, milieuchemicus en PFAS-expert aan de Universiteit Utrecht, denkt daar anders over. Hij vindt het goed dat de overheid het advies heeft aangepast. "We moeten op zoek naar manieren om minder PFAS binnen te krijgen. We krijgen al te veel binnen via eten en drinken, maar daar kun je niet mee stoppen. Contact met zeeschuim vermijden, is wel iets wat je kunt doen." Hij benadrukt dat mensen niet in paniek hoeven te raken: "Blijf vooral lekker in zee zwemmen en naar het strand gaan."

Paniek voorkomen

Jonker heeft kritiek op het gebrek aan communicatie van de overheid. "Het advies is alleen geplaatst op zwemwater.nl, maar daar bereik je niemand mee. Ze moffelen het advies dus weg, mogelijk om paniek te voorkomen".

Hoeveel mensen inderdaad weten van het advies over zeeschuim is volgens het ministerie onmogelijk om in te schatten. De informatie op de Nederlandstalige website zwemwater.nl/PFAS is dit jaar "door enkele duizenden mensen" bekeken. Op de zwemwater-app is het advies pas ruim een week geleden toegevoegd. Per jaar gaan vele miljoenen mensen naar het strand.

NOS Op een informatiebord bij het strand staat niets over PFAS in zeeschuim

Volgens Jonker zou de informatie op de borden bij de strandopgangen kunnen worden geplaatst, in verschillende talen. "Zo bereik je veel meer mensen en ook nog eens je exacte doelgroep."

Economische motieven

In het landelijk zwemwateroverleg van Rijkswaterstaat, RIVM, Waterschappen, provincies en GGD is dit wel overwogen. De provincies wilden dat uiteindelijk niet. Zij "achten het beter om geen waarschuwingsborden te plaatsen vanwege zeeschuim", aldus de notulen van de bijeenkomst in februari van dit jaar.

De reden om geen borden te plaatsen, is volgens het ministerie en provincies dat er "geen acuut gevaar" is en dat strandbezoekers de borden bij het strand "vaak niet bekijken en waarschuwingen regelmatig negeren". Strandbezoekers zijn "zelf verantwoordelijk" om zich goed te informeren. Economische motieven, zoals mogelijke negatieve gevolgen voor het toerisme, spelen volgens het ministerie geen rol.

Jonker denkt hier anders over. Hij vermoedt dat economische redenen wel degelijk meespelen "Waarom geen borden bij het strand, zoals gedaan wordt bij zwemplassen waar te veel PFAS in zit?", vraagt hij zich af. "Ook daar is geen sprake van acuut gevaar, dus ik zie geen verschil met de situatie met zeeschuim. Sterker nog: ik denk dat er veel meer mensen op het strand komen en in contact zouden kunnen komen met zeeschuim dan het aantal mensen dat zwemt in een specifieke zwemplas."