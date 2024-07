Pro Shots De Adelaarshorst aan de Vetkampstraat

NOS Voetbal • vandaag, 06:13 Lampen, nieuw veld en dopingruimte: Eagles speelt na 60 jaar weer Europees op Vetkampstraat

Er moest één en ander worden verbouwd, maar nu is de Adelaarshorst in Deventer er helemaal klaar voor. Na zestig jaar speelt Go Ahead Eagles tegen het Noorse SK Brann eindelijk weer eens een Europese wedstrijd op het programma aan de Vetkampstraat.

Go Ahead Eagles speelt morgen om 18.30 uur tegen SK Brann om een plek in de derde voorronde van de Conference League.

Niks doen aan dat karakteristieke stadion midden in een woonwijk, zou je zeggen. Maar dat moest wel van de Europese voetbalbond UEFA. Door een verbouwing van het stadion kon in 2015 een Europa League-wedstrijd tegen Ferencváros niet worden gespeeld in Deventer. Die wedstrijd vond toen plaats aan de Oude Meerdijk in Emmen. Zonder aanpassingen had Brann deze week niet op bezoek kunnen komen.

Om Europees te mogen spelen, moet je voldoen aan bepaalde eisen. Aan een paar eisen voldeed Go Ahead tot deze zomer nog niet.

Verlichting aangepakt

"Bijvoorbeeld de verlichting", vertelt algemeen directeur Jan Willem van Dop. "Wij hadden lampen met een lichtsterkte van 1100 lux. Dat is voldoende voor de eredivisie, maar in Europees verband moet je minimaal 1200 lux hebben en voor de groepsfase zelfs 1400. We hebben onze lichtmasten wel behouden, maar er zijn nieuwe ledlampen ingegaan."

Doordat niet de hele lichtmast is vervangen, staat bij de tweede Europese wedstrijd ooit in de Adelaarshorst nog altijd iets overeind dat ook te zien was op 29 september 1965. Go Ahead verloor toen een Europa Cup II-wedstrijd destijds met 0-6 van Celtic.

"Een voormalig bestuurslid vond in die tijd vier elektriciteitsmasten in een weiland. Daar heeft hij toen de lichtmasten van gemaakt en die staan er nu nog."

Stoelen plaatsen

Ook op de tribune is een aanpassing gedaan. Op de B-side, de staantribune van de Eagles, moest van de UEFA een zogeheten 'safe standing' gemaakt worden.

Van Dop: "De B-side is bij ons een staantribune, maar van de UEFA moet je de mogelijkheid bieden om te kunnen zitten. Elke rij heeft dus nu een stoel met een railing. Dat hebben we ook aangepast, maar dat was sowieso al nodig, want ook de KNVB vond onze tribune al niet meer van deze tijd."

Pro Shots Jan Willem van Dop met Bas Kuipers na het halen van Europees voetbal

Vanaf de aangepaste tribune kan er worden gekeken naar een gloednieuw veld. "Met nieuwe veldverwarming, een nieuw drainagesysteem en een nieuw hybride veld (grasveld met drie procent kunstgras). We zijn er echt net mee klaar, alles is op tijd gereed."

Maar dat is nog niet alles. In het afgelopen jaar is er nog veel meer verbouwd in Deventer. In het gebouw rondom het veld is nu ook een goede persruimte, een kamer voor dopingcontroles en een ruimte om de delegaties van andere clubs op te vangen. "We hadden die ruimtes al wel, maar die werden veelal voor andere zaken gebruikt", vertelt Van Dop.

Voorbereid op de toekomst

Het kostte wel wat, maar dat vonden ze in Deventer niet zo erg. "Het zijn investeringen waar we boekhoudkundig tien jaar mee vooruit kunnen. Daarnaast zijn we gelukkig een gezonde club en kunnen wij ons dit permitteren zonder de hand op te moeten houden bij anderen."

"En", zo gaat Van Dop verder, "het kostenplaatje was niet alleen op Europa gericht, maar op de komende jaren. Ons stadion kan nu ook een mooi podium zijn voor de Oranjevrouwen of een EK-21."

Go Ahead Eagles-SK Brann bij de NOS De wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen SK Brann is donderdag om 18.30 uur. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Daarnaast zullen er vanaf 18.30 uur flitsen van de wedstrijd te horen zijn op NPO Radio 1.

Een deel van de investeringen kan donderdag alweer worden terugverdiend als de Adelaarshorst zo goed als uitverkocht is.

"Van de 9.900 beschikbare plekken zijn er zo'n 9.000 verkocht. En dat in vakantietijd. We hebben er zin in. We hebben het goed voor elkaar en we proberen zo gastvrij mogelijk om te gaan met onze gasten uit Bergen. We zijn er helemaal klaar voor."

Mocht Go Ahead het tweeluik met Brann doorkomen, dan wacht in de derde voorronde een ontmoeting met het IJslandse Valur of het Schotse St. Mirren.