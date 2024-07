United bevestigt: Van Nistelrooij en Hake nieuwe assistenten Ten Hag

Ten Hag zegt op de clubkanalen verguld te zijn met de komst van het tweetal. "Ze voegen een schat aan ervaring, kennis en nieuwe energie toe aan de staf. Het is nu een goed moment om de coachingstaf te verversen en verder te bouwen op onze prestaties in de afgelopen twee jaar."

Van Nistelrooij is allesbehalve onbekend bij United. Hij was tussen 2001 en 2006 als speler actief voor de Mancunians en beleefde in die tijd veel successen. Van Nistelrooij maakte in deze periode 150 goals en won met de club de landstitel en meerdere bekers.