NOS Voetbal • vandaag, 20:32 Ten Hag ontving United-eigenaars op Ibiza: 'Binnenkort praten over contractverlenging'

Erik ten Hag kreeg deze week tijdens zijn vakantie te horen dat hij bij Manchester United mag blijven. Dat was geen zekerheid na een moeizaam seizoen.

Manchester United sprak met diverse andere kandidaten, zo gaf Ten Hag toe in Studio Fußball. "De clubleiding is naar me toe gekomen terwijl ik vakantie had op Ibiza. Ze stonden ineens op de stoep en vertelden dat ze met me verder wilden."

Onder Ten Hag eindigde United teleurstellend als achtste in de Premier League. In de laatste wedstrijd werd het seizoen nog gered door de FA Cup te winnen ten koste van stadgenoot Manchester City.

AFP Erik ten Hag sloot een moeizaam seizoen met Manchester United af met winst van de FA Cup

"Het was een roerig seizoen. Never a dull moment", blikte Ten Hag terug. De achtste plek was de laagste klassering voor United sinds 1990.

Dat was voor de nieuwe clubeigenaar Jim Ratcliffe reden om te twijfelen aan een toekomst met de Nederlandse coach. "Zoals in elke organisatie is het verstandig dat je evalueert", aldus Ten Hag. "Dat heeft Manchester United ook gedaan."

"De nieuwe eigenaar is nieuw in het voetbal, hij heeft uitgebreid de tijd genomen." Volgens Britse media sprak Ratcliffe met onder anderen Thomas Tuchel (voormalig Bayern München) en de huidige Engelse bondscoach Gareth Southgate.

"Ze hebben me inderdaad verteld dat ze met andere managers hebben gesproken", beaamde Ten Hag. "In Nederland mag dat niet eens. Dan is het verboden om met andere coaches te praten als er nog een trainer zit."

Contractverlenging

In de Premier League gelden andere wetten, ondervond Ten Hag. Hoewel er openlijk aan hem werd getwijfeld, ligt zijn toekomst op Old Trafford. "Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat ze de beste trainer al in huis hadden."

"We hebben goed met elkaar gesproken, er zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. De conclusie is dat we met elkaar doorgaan en dat ze mijn contract gaan verlengen. Daar moeten we nog wel overeenstemming over bereiken."

De 54-jarige Ten Hag maakte twee jaar geleden de overstap van Ajax naar Manchester United en tekende toen tot de zomer van 2025, met een optie voor een extra seizoen.