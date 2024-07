AFP Kurmasheva in april van dit jaar

NOS Nieuws • vandaag, 17:26 Opnieuw Amerikaanse journalist veroordeeld tot celstraf in Rusland

Een rechter in Rusland heeft in het geheim de Amerikaans-Russische journalist Alsu Kurmasheva veroordeeld tot een celstraf van 6,5 jaar. Volgens de rechter heeft ze zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van desinformatie over het Russische leger.

Kurmasheva (47) woont in Praag, waar ze werkt voor Radio Free Europe/Radio Liberty. In mei vorig jaar bracht ze een bezoek aan haar zieke moeder in Rusland. Toen ze wilde terugvliegen, werd ze op het vliegveld tegengehouden omdat ze haar Amerikaanse paspoort niet had geregistreerd. Haar beide paspoorten werden vervolgens ingenomen.

In oktober werd Kurmasheva opnieuw opgepakt. Volgens de Russen had ze zich moeten registeren als 'buitenlands agent', een label dat Rusland gebruikt om het werk van journalisten en organisaties te bemoeilijken.

Gershkovich

Radio Free Europe/Radio Liberty is een door de Amerikaanse overheid gefinancierde nieuwszender en wordt door Rusland gezien als 'buitenlands agent'. De zender doet regelmatig verslag over de oorlog in Oekraïne.

Omdat de rechtszaak in het geheim heeft plaatsgevonden, ontbreken verdere details over de beschuldigingen. De veroordeling vond afgelopen vrijdag plaats, pas vandaag maakte de rechtbank de uitspraak bekend.

Vrijdag kreeg ook de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich zijn straf te horen. Hij werd achter gesloten deuren veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar voor spionage.

Rechtszaken tegen vermeende spionage vinden in het land altijd achter gesloten deuren plaats. Volgens Rusland is dat onder meer nodig omdat anders staatsgeheimen op straat komen te liggen. Maar het zorgt er ook voor dat internationale waarnemers geen zicht hebben op het verloop van het proces en dat advocaten van verdachten vrijwel geen inhoudelijke kritiek op de processen in het openbaar mogen uiten.

'Schijnproces'

Stephan Capus, president van de radiozender, noemt de rechtszaak tegen Kurmasheva "een schijnproces". "De enige rechtvaardige uitkomst is dat Alsu onmiddellijk wordt vrijgelaten uit de gevangenis. Het is hoog tijd dat deze Amerikaanse burger, onze gewaardeerde collega, wordt herenigd met haar familie."

Het voorarrest van Kurmasheva is sinds haar arrestatie in oktober zes keer verlengd. In mei zei Capus dat Kurmasheva al die tijd niet heeft mogen bellen met haar twee jonge kinderen en echtgenoot. Ook werd haar consulaire hulp van de Amerikaanse ambassade verboden en heeft ze geen toegang tot gezondheidszorg.