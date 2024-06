Omstreden buitenlandse-agentenwet definitief aangenomen in Georgië

Het parlement van Georgië heeft definitief ingestemd met de omstreden buitenlandse-agentenwet waar maanden over geruzied werd. De weg daarvoor was vrijgemaakt toen het parlement vorige week een veto van president Zoerabisjvili verwierp. De voorzitter van het parlement heeft de wet nu bekrachtigd met zijn handtekening.

Onder de nieuwe regels moeten media en andere organisaties zich laten registreren als buitenlands agent als ze meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland ontvangen. De wet is geschoeid op een maatregel die Rusland in 2012 invoerde.

Tegen de wet werd maandenlang fel gedemonstreerd in het land. Tegenstanders menen dat de wet bedoeld is om critici te hinderen. Ook zou het land hiermee de oren laten hangen naar Rusland, in plaats van toenadering te zoeken tot de Europese Unie.