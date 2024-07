Ier Parrott is duurste AZ-aankoop ooit: 'Niet steeds vergelijken met Pavlidis'

AZ trok flink de knip voor hem. Troy Parrott kwam over van Tottenham Hotspur en is de duurste speler ooit van de Alkmaarders. Hij kostte AZ naar verluidt acht miljoen euro.

In de eerste oefenwedstrijd waarin Parrott meedeed, gaf hij meteen zijn visitekaartje af. Tegen het Belgische Kortrijk (3-0 winst) maakte hij dit weekend direct zijn eerste goal in het AZ-shirt.

Volgens de Ierse spits is dat ook zijn kenmerk: hij is een spits die van doelpunten leeft.

Zeventien goals

Bij AZ moet hij omgaan met de erfenis van Pavlidis. De Griekse spits verruilde AZ voor Benfica voor een bedrag van 20 miljoen euro. Het afgelopen seizoen werd Pavlidis topscorer van de eredivisie met 28 goals. Parrott denkt dat hij ook in staat is om topscorer te worden.

"Parrott is iemand die in de bal kan spelen en die ook de diepgang heeft. Uiteindelijk staat hij ook garant voor goals", weet trainer Maarten Martens. "We moeten hem niet steeds gaan vergelijken. Dit is een nieuw seizoen, een nieuwe spits. Wij denken een hele goede met hem te hebben."