Getty Images Sergio Pérez

NOS Sport • vandaag, 07:10 Pérez zit nog steeds in de ontkenningsfase, maar het uur U nadert Louis Dekker verslaggever Formule 1

"Het was een behoorlijke klap in de muur. De regen werd heftiger, de baan verraderlijk. Ik raakte een kerbstone en schoot er hard af. Ik hoop dat ik nog in staat ben een paar puntjes te scoren."

Weer is Sergio Pérez de schlemiel van het Formule 1-weekend. De teamgenoot van Max Verstappen verslikte zich zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie op de Hungaroring, net als eerder deze maand op Silverstone, in de gladde, natte baan.

De timing kon niet beroerder. Renstal Red Bull Racing gaat binnenkort bepalen of Pérez het seizoen mag afmaken. "Ik moet twee vlekkeloze weekends neerzetten, hier in Hongarije en straks in België", zei Pérez eerder deze week. Het liep anders.

NOS De GP van Hongarije

"Dit is net wat ik niet nodig heb", erkent Pérez ruim een uur na zijn schuiver sipjes. "De omstandigheden waren tricky, maar ik was sneller dan mijn vorige ronde. Eigenlijk compleet onnodig, want mijn tijd was al snel genoeg. Dat weten we nu, maar achteraf is het makkelijk praten. En daarvoor betaal ik de prijs."

"Ik maak me geen zorgen over mijn toekomst", pareert Pérez een vraag over de nieuwe deuk in zijn zelfvertrouwen. "Ik ben vastbesloten om het tij te keren, voel me veel beter in de auto dan voorheen. Deze dreun verandert daar niets aan. In deze weersomstandigheden kan dit elke coureur treffen. Helaas overkomt het mij twee keer op rij."

Mentaal zware strijd

Staat de druk vol op de ketel? "Nee", schudt Pérez. "Absoluut niet. Hongarije en België zijn ook gewoon grands prix waar je 25 punten kunt pakken. Ik ga niet in op contractuele details, maar er is altijd druk. Niks nieuws onder de zon."

Pérez beseft dat hij zijn team hoofdbrekens bezorgt. "Ik baal dat ik mijn crew in de steek laat. Dat doet pijn. Dit is mentaal een zware tijd. De gemakkelijke weg is stoppen met Formule 1, maar zo ben ik niet. Dat is niet de boodschap die ik mijn kinderen mee wil geven. Ik geef niet op en ga deze slechte reeks ombuigen. Dat kan. Ik kom terug."

Reuters De auto van Sergio Pérez na zijn crash op de Hungaroring

Flashback. Donderdagmiddag op de Hungaroring. Pérez ondergaat het verplichte mediarondje met zichtbare tegenzin. Kuiert stoïcijns naar zijn praatje met de wereldpers, zijn ogen verstopt achter een spiegelende sponsorzonnebril.

'Checo' weet wat er komen gaat. Weer een kruisverhoor over zijn vormcrisis. Over zijn wankele toekomst en coureurs die als aasgieren boven zijn cockpit cirkelen. Hij vermant zich. De bril gaat af. "Hallo allemaal, wie wil er aftrappen?"

De 34-jarige coureur is gelouterd. 269 grand prix-starts, zes zeges, 388 rondjes aan de leiding. Statistieken waar hij momenteel niets aan heeft. Want het loopt voor geen meter.

Tientallen journalisten zagen hem door over oorzaken en mogelijke gevolgen. Zo gaat het al maanden. Ook in Hongarije, waar de dertiende grand prix van het seizoen plaatsvindt.

Getty Images Sergio Pérez in gesprek met journalisten in Hongarije

Pérez is aan vakantie toe. "En dat is natuurlijk veel fijner als je goede resultaten neerzet." Hij heeft keurig zijn eerste zinnen ingestudeerd. "We hebben een paar lastige weekends gehad, maar er komen races aan waarin we onze oude vorm terug moeten pakken. Dat heeft de prioriteit. Het seizoen weer op de rails krijgen."

Alle media mikken op hetzelfde: belabberde resultaten en prestatie-clausules kunnen Pérez de kop kosten. Opvallend: het lijdend voorwerp antwoordt vaak in meervoud, we in plaats van ik. "We leren elk weekend. Ik geloof echt dat het een kwestie van tijd is voor het onze kant opvalt."

Vergrootglas

Pérez weet waar het aan schort. "Soms waren we niet snel genoeg, soms kwam het door de omstandigheden of pech. Uiteraard ben ik verantwoordelijk. Het ligt voor een groot deel aan mij." Tegelijkertijd relativeert hij de flutoogst. "Er zijn veel coureurs die niet honderd procent presteren, maar bij een topteam lig je onder een vergrootglas."

De cijfers liegen niet. Waar Verstappen met een straatlengte voorsprong het WK leidt, moet Pérez (zesde) oppassen dat hij niet verder wegzakt. Al bijna vijftien maanden heeft hij geen grand prix gewonnen. Zijn laatste podiumfinish: China, 21 april. Daarna zeven GP's op rij geen champagnedouche.

"Het is vaak een vicieuze cirkel", blikt Pérez terug op zijn moeizame reeks. "In Silverstone gleed ik van de baan in de kwalificatie. Ik verknalde het zelf. Vervolgens starten we achteraan en gaan we wat betreft de bandenstrategie met een dobbelsteen gooien. Die viel ook verkeerd. Dan heb je een rotweekend."

Verstappen verdedigt Pérez "We zijn teamgenoten en delen allebei feedback met het team om de auto beter te maken", aldus Max Verstappen, die zijn stalgenoot een hart onder de riem probeert te steken. "Hij draagt ook bij. Ik kan niet ontkennen dat Sergio moeizame raceweekends meemaakt. Die schuivers helpen niet, maar dat hoef ik hem niet te vertellen. Hij heeft het zwaar, maar geeft alles. Dat is het enige waar het om draait. We moeten zorgen dat we een snellere, makkelijker te bedwingen auto krijgen. Het is heel moeilijk om alles uit deze auto te halen. Ook voor mij."

Terwijl aanstormende coureurs als Yuki Tsunoda en Liam Lawson al openlijk solliciteren, probeert Pérez de urgentie af te zwakken. "Het seizoen is nog lang. Het gaat niet om waar we nu staan, het gaat om de eindstand in december. Ik heb al heel wat jaren achter de rug. Deze achtbaan moeten we even uitzitten."

Kapers op de kust boeien hem niet. "Ik weet dat veel coureurs mijn stoeltje willen pikken. Dat is normaal. Iedereen is ambitieus, maar ik heb net mijn contract verlengd. Ik zal hier na de zomer zijn. En volgend jaar ook."

De stroom kritiek over zijn ploeterseizoen trekt niettemin diepe sporen. "Deze baan vreet je helemaal op. We proberen alle negatieve verhalen en ruis te negeren, maar dat is onbegonnen werk. Iedereen heeft een mening. Iedereen geeft commentaar. Dat kan ik niet met een knop uitzetten."