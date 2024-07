NOS/Louis Dekker De Red Bull van Pérez wordt opgeruimd

NOS Sport • vandaag, 17:34 Verstappen begint GP van Hongarije vanaf plek drie na rommelige kwalificatie

Max Verstappen begint de Grand Prix van Hongarije zondag vanaf de derde plek. De eerste twee startplekken op de Hungaroring in Boedapest zijn voor McLaren. Lando Norris start vanaf poleposition, voor teamgenoot Oscar Piastri.

In de laatste kwalificatiesessie besloot Verstappen om na een rode vlag niet meer de baan op te komen voor de laatste twee minuten.

De Nederlander van Red Bull Racing had op dat moment een tijd van 1.15,273 staan. Die tijd werd niet verbeterd door de andere coureurs die in de laatste kwalificatiesessie wel nog een poging waagden. Tussen de beste drie rondetijden in die sessie zat slechts 0,05 seconden.

McLaren vooraan

Regen, crashes en twee rode vlaggen: de kwalificatie in Hongarije verliep rommelig. Het had geregend boven de Hungaroring, maar door de hoge temperaturen (het was ruim 25 graden) werd de baan niet volledig nat.

Daardoor was het de vraag met welke banden de coureurs de baan op zouden komen. Het antwoord volgde snel: ze kozen in de eerste kwalificatiesessie voor droogweerbanden.

Dat bracht het risico met zich mee dat als het weer begon te regenen, een snelle tijd in de eerste sessie praktisch onmogelijk zou worden en de kans op een goede startpositie tijdens de grand prix ook zou vervliegen.

Pérez crasht

Maar er waren andere zorgen in het begin van de kwalificatie. Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, ging niet voor het eerst dit seizoen in de fout. De Mexicaan crashte, beschadigde zijn bolide en kon zijn weg niet meer vervolgen. Een rode vlag was het gevolg.

Sla de carrousel over NOS/Louis Dekker Het wrak van Red Bull-coureur Sergio Pérez

NOS/Louis Dekker De Red Bull van Pérez wordt opgeruimd

De snelste tijd in de eerste sessie werd genoteerd door RB-coureur Daniel Ricciardo. Met 1.17,050 klokte Verstappen dezelfde tijd als nummer twee Lewis Hamilton, die twee weken geleden nog vlak voor Verstappen zegevierde op het circuit van Silverstone.

In de tweede kwalificatiesessie, op een inmiddels volledig opgedroogde baan, kwam Verstappen tot de tweede tijd. Norris was toen ook al sneller.

Tsunoda crasht ook

De coureurs leken een rustige laatste kwalificatiesessie tegemoet te gaan, maar met nog twee minuten op de klok volgde opnieuw een rode vlag. Ditmaal was een crash van Yuki Tsunoda (RB) de oorzaak.

Het was de vraag of de derde kwalificatiesessie überhaupt zou worden hervat, omdat er nog maar weinig tijd over was. Na vijf minuten wachten gaf de organisatie groen licht en mochten de coureurs nog een keer de baan op.

Verstappen besloot dat de derde tijd die hij op dat moment in de laatste sessie had staan, het maximaal haalbare was. Hij kwam niet meer de baan op en geen van de overgebleven coureurs verbeterde zijn notering.