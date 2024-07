ANP Lewis Hamilton

NOS Sport • vandaag, 08:04 Niets dan lof voor coming-out Schumacher, maar F1-wereld is groter dan de paddock

"Waardevol", "geweldig" en "een positief signaal". De coming-out van oud-coureur Ralf Schumacher wordt in de paddock - zoals de sociale bubbel rondom racecircuits in de F1 wordt genoemd - gevierd als een stap in de richting van een inclusieve Formule 1.

Schumacher, die tussen 1997 en 2007 in de schaduw van zijn broer Michael in de F1 reed, maakte maandag met een post op Instagram bekend dat hij een relatie met een man heeft. De 49-jarige Duitser is de vierde oud-coureur in de geschiedenis van de sport die uit de kast is gekomen.

Vanaf de Hungaroring, waar dit weekend de Grand Prix van Hongarije wordt gereden, klinkt niets dan lof. Van Lando Norris tot Fernando Alonso en Lewis Hamilton, bij wie het tegelijkertijd knaagt dat Schumacher zich tijdens zijn carrière nog niet vrij genoeg voelde om voor zijn seksuele geaardheid uit te komen.

In 2021 reageerde Sebastian Vettel tijdens de GP van Hongarije op een Hongaars wetsvoorstel dat jongeren in het onderwijs en in de media moest afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties:

ANP Sebastian Vettel met een regenboogshirt bij de Grand Prix van Hongarije in 2021

"Hij kon in het verleden duidelijk niet zichzelf zijn", zegt Hamilton over Schumacher. "Gelukkig leven we nu in een tijd waarin je wel die stap kunt nemen en geen angst meer hoeft te hebben om jezelf te zijn. Hopelijk kan hij hier positief op terugkijken, want volgens mij heeft hij alleen maar positieve reacties gehad. Maar goed, we hebben nog steeds een lange weg te gaan."

Meer dan de paddock

Dat laatste kan Matt Bishop alleen maar beamen. Bishop, zelf sinds zijn achttiende uit de kast, werkte als chef van de communicatieafdeling bij McLaren en Aston Martin. Sinds 2019 is hij betrokken bij de organisatie Racing Pride, die zich inzet voor de positie van lhbti'ers in de motorsport.

Dat de reacties vanuit de coureurs op de coming-out van Schumacher zo positief zijn, verbaast Bishop niets. Maar, legt hij uit, de wereld van de Formule 1 is veel groter dan die paddock alleen. "De grootste beroepsgroep binnen de F1 is die van engineers en mechanici. Dat is nog altijd een macho-omgeving, waarbinnen het heel erg moeilijk is om voor je geaardheid uit te komen."

"Toen ik een bekend gezicht werd als homo in de F1 kreeg ik anonieme emails van engineers en mechanici die al meer dan twintig jaar met dat geheim liepen bij hun teams. Dat dubbelleven vrat ze op."

"Het waren mannen die al lang uit de kast waren en in recentere gevallen zelfs getrouwd waren met iemand van hetzelfde geslacht. Alleen bij hun team durfden ze niet uit de kast te komen."

Norris: 'Geweldig bericht' De grote uitdager van Max Verstappen, Lando Norris van McLaren, reageert in Hongarije ook positief op de coming-out van Ralf Schumacher. "Het was een geweldig bericht. Het is iets heel waardevols. Ik weet dat F1 diversiteit hoog op de agenda heeft staan. De hele wereld gaat die kant op. Bij McLaren zetten we ook al een jaar of vier veel stappen in die richting." "Dat geldt ook voor de discussie over mental health. Het is belangrijk dat mensen hun leven kunnen leven zoals zij dat willen en daar gelukkig door worden. En dat ze niet het gevoel hebben dat ze erom bekritiseerd of veroordeeld worden."

Racing Pride werkt inmiddels met vijf van de tien F1-renstallen samen. Teamleiders reageerden verbaasd toen Bishop ze vertelde over de medewerkers die hun seksuele voorkeur liever voor zich hielden.

"Dat wilde ook niemand bij die teams, maar het ontbrak wel aan een uitgesproken beleid en de juiste cultuur binnen het bedrijf. Wij probeerden uit te leggen dat het niet alleen moreel juist is om een omgeving te creëren waarin mensen uit de kast durven te komen, maar ook in hun eigen belang. Een mechanicus die 's nachts wakker ligt, doet zijn werk minder goed."

Ook op iets meer afstand van de F1, in de karts, is Racing Pride betrokken. In die klasse rijden jonge talenten die dromen van een toekomst op het allerhoogste niveau. "Als jongeren die zoekende zijn naar hun plek op het seksuele spectrum, van hun trainer te horen krijgen dat ze 'als een nicht' hebben gereden, heeft dat grote impact. Wij gaan naar die kartscholen toe en gaan in gesprek. Er wordt vaak heel positief op gereageerd."

Optimistisch

Praten is ook waar Hamilton vanuit Hongarije op hamert. De Formule 1 benadrukt met slogans en hashtags het belang van inclusiviteit, maar daar moet het volgens de Britse coureur van Mercedes niet bij blijven.

"Het is één ding om te zeggen dat je inclusief bent, maar je moet het ook prioriteit geven. Ik heb de oplossingen ook niet zomaar voorhanden, maar sowieso is het belangrijk om de dialoog aan te gaan. Erover praten en het niet stilzwijgen. Blijven nadenken over hoe we mensen welkom kunnen laten voelen in deze sport."

Bishop is er - zeker na de positieve reacties op de coming-out van Schumacher - optimistisch over. "Voor zover bekend zijn de huidige coureurs hetero. Het kan zomaar zijn dat er in de F2, de F3 of een van die vele klassen een toptalent rijdt dat over een paar jaar aan de top staat. Ik ben ervan overtuigd dat de reacties ook dan goed zullen zijn en dat de deur van de kast, die voor Schumacher nog zo lang dicht zat, een stuk gemakkelijker te openen is."