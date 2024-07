Verstappen zevende in tweede vrije training • Norris tweemaal het snelste

NOS Sport • vandaag, 13:12 • Aangepast vandaag, 18:51

Silverstone is een van de meest traditionele F1-circuits van de kalender. Hier werd in 1950 de eerste race gereden die onderdeel uitmaakte van het wereldkampioenschap Formule 1. Vandaag volgen we in dit liveblog de eerste trainingen, en kijken we vooruit naar de rest van het weekend.

Norris was de snelste in de eerste training, bekijk de uitslag hier

Ook in de tweede vrije training was Norris het rapste

