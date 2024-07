Reuters De top drie van de kwalificatie in Hongarije

NOS Sport • vandaag, 18:34 Vreugde bij McLaren, frustratie voor Verstappen: 'Hele weekend net te langzaam'

"Een geweldig resultaat voor het team, geen idee wanneer McLaren dit voor het laatst voor elkaar heeft gekregen."

Een duik in de geschiedenisboeken leert dat het twaalf jaar geleden is dat het team voor het laatst de hele eerste startrij voor zich opeiste, en dus hebben Lando Norris en Oscar Piastri reden genoeg om in hun nopjes te zijn. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije pakte het McLaren-duo de eerste en tweede plek, voor nummer drie Max Verstappen.

"Het waren lastige omstandigheden, dat maakt het extra mooi", juichte Norris, die de derde poleposition uit zijn carrière pakte. "Het was niet eens zo heel erg moeilijk. Ja, toen de regen terugkwam aan het eind van de eerste kwalificatiesessie, maar de baan droogde snel op. Ik kon goed pushen. De baan was dik twee seconden sneller dan gisteren."

NOS De GP van Hongarije

Ook Piastri is tevreden, maar denkt dat hijzelf nog beter had gekund. "Mijn eerste ronde in de derde kwalificatiesessie was matig. Ik maakte een vrij grote fout. De tweede ronde was veel beter, maar de omstandigheden waren ook best lastig hier. De auto is snel, het hele weekend al. We hebben een grote kans op een geweldig resultaat. Vertrouwen hebben we genoeg."

'Niet goed genoeg'

Bij Verstappen was er grote frustratie toen hij over de lijn kwam na zijn tweede vliegende ronde in de beslissende sessie. "De ronde was oké, maar niet goed genoeg. We zijn het hele weekend al net te langzaam. Dat is het verhaal." Een duidelijke samenvatting van de drievoudig wereldkampioen.

Verstappen denkt dat de updates, die sinds dit weekend op de Red Bull zijn aangebracht, wel werken. "Maar we staan nog steeds niet vooraan. Qua balans is het op het randje. Ik moet meer pushen dan vorig jaar. Dat betekent dat we werk te doen hebben."

Waarom de Nederlander na de laatste rode vlag, vanwege een stevige crash van Yuki Tsunoda, niet nog een derde poging deed? "Ik wilde niet meer. De banden waren op, zinloos dus."

Het afstellen van de Red Bull blijft een lastige opgave voor Verstappen en Red Bull. "Zo is het al een tijdje. We pushen en werken hard, maar dat is niet eenvoudig. Meer dan ons best kunnen we niet doen. Proberen optimaal te presteren met wat we hebben."

EPA Verstappen druipt af na de kwalificatie

Dan rest de vraag: hoe liggen de verhoudingen morgen? Verstappen: "Ik weet niet of ik ze kan volgen. Hopelijk kunnen we een goede balans en een ritme vinden. We moeten realistisch zijn en geen valse hoop hebben. We zien het morgen wel."

Norris is niet bang voor de sprint richting de eerste bocht, waarin hij en teamgenoot Piastri het tegen elkaar zullen opnemen. "Dat bespreken we vanavond, maar dat komt goed. Er is veel respect onderling. We werken uitstekend samen."

"De start wordt belangrijk, natuurlijk", zegt Piastri. "Ik heb hier nog nooit zo'n goede startplek gehad. Max kan een slipstream pakken. En we herinneren ons Bottas (die er drie jaar geleden een stuk of vijf auto's afkegelde in bocht 1, red.), dus er kan veel gebeuren. Het wordt qua weer weer zoals vrijdag."