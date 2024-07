Luiten na twee dagen klaar op Brits Open, ook Woods uitgeschakeld

Voor Joost Luiten zit het Brits Open er na twee dagen al op. De 38-jarige golfer had nog een slag meer (75) nodig dan op de openingsdag en bleef met zijn totaal van 151 (negen boven par, het baangemiddelde) op de gedeelde honderdste plaats steken.

Luiten begon solide, ondanks de harde wind op de Royal Troon Golf Club aan de kust. Halverwege was de cut binnen handbereik. Op de beruchte elfde hole sloeg hij zijn bal rechts weg. Dat resulteerde in een triple bogey (par-4, in 7), waarmee Luiten de finaleronden kon vergeten.