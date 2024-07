Matige start golfer Luiten op Brits Open, Brown verrassend aan kop

Brown verrassing van eerste dag

Het vierde major van het jaar wordt na de eerste dag aangevoerd door Daniel Brown met een score van 65 (-6). Shane Lowry had een slag meer nodig voor de baan van Royal Troon in Schotland.

De Ier won The Open al eens in 2019. De prestatie van Brown is verrassender. De 29-jarige Engelsman speelt pas zijn eerste major. Toch leverde hij net als Lowry een bogeyvrije kaart in en hij had er niet vijf, maar zelfs zes birdies op staan.