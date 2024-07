Mark Robinson/PDC Michael van Gerwen viert het bereiken van de halve finales op de World Matchplay

NOS Sport • vandaag, 22:56 Van Gerwen knokt zich door lastige fase en bereikt halve finales World Matchplay

Michael van Gerwen staat in de halve finales van de World Matchplay. De drievoudig toernooiwinnaar uit Vlijmen was met 16-10 te sterk voor de Engelsman Andrew Gilding.

In de halve eindstrijd, die zaterdag op het programma staat, treft de huidige nummer drie van de wereldranglijst de winnaar van de partij tussen Michael Smith (de mondiale nummer twee) en Rob Cross, vierde op de wereldranking.

Van Gerwen begon het toernooi maandag uitstekend door op overtuigende wijze te winnen van Luke Littler, het 17-jarige toptalent. In zijn volgende partij verging het Van Gerwen minder soepel en overtuigde hij allerminst, maar hij won wel van de Engelsman Joe Cullen.

World Matchplay De World Matchplay is na het WK het belangrijkste rankingtoernooi van dartsbond PDC. De 32 beste spelers van de wereld strijden in de Winter Gardens in Blackpool om de Phil Taylor-trofee en om 200.000 Britse pond. Wedstrijden worden gespeeld in legs in plaats van sets, zoals op het WK gebruikelijk is.

Ook tegen Gilding had Van Gerwen het in eerste instantie lastig. Gilding kreeg bij een 2-1 voorsprong de kans om een break te plaatsen, maar de Engelsman slaagde er - voor het eerst dit toernooi - niet in om met drie pijlen in de hand een dubbel te raken.

Wat Gilding niet lukte, kreeg Van Gerwen even later wel voor elkaar. Vlak voor de pauze plaatste hij een break door een score van 117 uit te gooien via de dubbel-20. Zodoende ging Van Gerwen met een 3-2 voorsprong de onderbreking in.

Feilloos in afronding

Van Gerwen verzilverde de break niet en hij verloor de eerste leg na de pauze, eentje die hij zelf was begonnen. Het was het begin van een stroeve fase, waarin hij moest toezien hoe Gilding zich vrijwel feilloos in de afronding toonde. Van Gerwen ging met een 4-6 achterstand de tweede pauze in.

Mark Robinson/PDC Andrew Gilding toont zijn karakteristieke duimpje na het gooien van 180, de maximale score

Daardoor moest Van Gerwen voor het eerst dit toernooi tonen hoe het met zijn veerkracht is gesteld. Het antwoord volgde gauw na de onderbreking, want 'Mighty Mike' kwam steeds beter in de partij.

Haperende afronding

Hoewel het afronden nog weleens wilde haperen bij Van Gerwen, knokte hij zich naar een 9-8 voorsprong en die gaf hij vervolgens niet meer uit handen.

Van Gerwen maakte de partij uiteindelijk af door met zijn eerste wedstrijdpijl een score van 80 uit te gooien via de dubbel-20. Hij gooide over de hele partij een gemiddelde van 96,99 per drie pijlen, tegenover het moyenne van 89,98 van Gilding.

Van Gerwen, die dankzij een eerdere tandheelkundige ingreep een beugel draagt, neemt na dit toernooi een pauze om te herstellen van een nieuwe gebitsoperatie die hij gepland heeft staan. Hij verwacht in het najaar weer terug te zijn.