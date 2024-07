Minder blaren, minder kilometers: 41.552 deelnemers finishen Vierdaagse 

De 106ste editie van de Vierdaagse zit erop. 41.552 mensen kwamen over de Via Gladiola om het bekende Vierdaagsekruis in ontvangst te nemen.

Doordat de route was ingekort kwamen deelnemers al vroeg over de eindstreep. Rolstoeler Ronald van Dort was om 08.45 uur de allereerste. Zo'n 5 minuten later kwam ook de eerste loper aan.