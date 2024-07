Omroep Gelderland Rolstoeler Ronald van Dort kwam vanochtend als eerste over de finish

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 13:17 • Aangepast vandaag, 13:59 Eerste deelnemers Vierdaagse al vroeg over de finishlijn, 'ik voel me goed'

De eerste deelnemers hebben de Vierdaagse er helemaal op zitten. Vanwege de verwachte hitte zijn de routes vandaag met 10 kilometer ingekort. Dat maakt dat de deelnemers vanochtend ook sneller klaar waren.

De eerste deelnemer van de Vierdaagse kwam al rond 08.45 uur over de finishlijn in Nijmegen. Het gaat om rolstoeler Ronald van Dort. Hij kwam vorig jaar ook als eerste over de finish.

Van Dort was vanochtend zo vroeg dat de tijdelijke brug bij Cuijk nog helemaal niet klaar was. En dus ging hij op een unieke manier het water over: per speedboot. Bij aankomst op de Via Gladiola oogde hij nog aardig fit. "Ik rijd nog even door naar de camping, een kilometer of 9", zei hij vanochtend tegen Omroep Gelderland.

Zo'n 5 minuten later kwam ook de eerste loper aan. De 30-jarige Andrea Kivits liep de 40 kilometer, maar heeft net als iedereen dispensatie vandaag. "Ik voel me goed. Ik had nog makkelijk 10 kilometer erbij kunnen doen", zei ze.

Niet iedereen langs Cuijk

Op de laatste dag van de Vierdaagse begonnen de lopers 's ochtends door een rustig vennengebied. Alleen de lopers die zich hebben ingeschreven voor de 50 kilometer komen aan in Cuijk, waar het traditiegetrouw al een groot feest is.

Wie vandaag 30 kilometer loopt, steekt niet bij Heumen de Waal over naar het zuiden, maar gaat over het Maas-Waalkanaal naar Malden. Aan het einde van de route worden de gladiolen uitgedeeld op de Via Gladiola.

Er komen vandaag naar verwachting ruim 40.000 mensen over de finishlijn. Tussen 13.00 en 17.00 uur, wanneer de meeste lopers finishen, wordt in Nijmegen een temperatuur van zo'n 28 tot 30 graden verwacht. Wandelend op het asfalt kan de gevoelstemperatuur nog hoger oplopen. Deelnemers mogen nog tot 18.00 uur finishen.

Last van de hitte

Het Rode Kruis heeft tot nu toe weinig wandelaars van de Vierdaagse behandeld vanwege de hitte. Rond 11.30 uur viel het volgens een woordvoerder mee en zijn bij de eerste medische post op de route zo'n vijftig oververhitte mensen gekoeld met ijs. Zij krijgen een zakje ijs in de nek of op een plek op het been.

De woordvoerder verwacht dat het steeds drukker wordt bij de verzorgingsposten, nu de temperatuur begint op te lopen. De oproep aan wandelaars blijft om genoeg water te drinken, zout te eten en niet te pauzeren in de zon. Ook is het verstandig om een pet te dragen en de schaduw op te zoeken als dat kan.