Routes Nijmeegse Vierdaagse morgen ingekort vanwege hitte

Morgen worden in Nijmegen temperaturen richting de 30 graden verwacht. Daarom heeft de organisatie besloten om maatregelen te nemen om de wandelaars tegemoet te komen.

De deelnemers die in eerste instantie de route van 50 kilometer zouden lopen, kunnen nu de borden voor de route van 40 kilometer volgen. De deelnemers die de 40 kilometer zouden lopen, kunnen de borden van de 30 kilometerroute aanhouden. Voor de nieuwe route van 20 kilometer worden nieuwe borden geplaatst. Deze route krijgt ook een medische post.

Geen bepakking voor militairen

Verder vervalt voor de militairen die meelopen de eis om met minstens 10 kilo bepakking te lopen. Ook komen er extra watertappunten aan het begin van de Via Gladiola en bij de finish op de Wedren.

In het verleden zijn de routes van de Vierdaagse vaker ingekort, al komt het niet vaak voor. "Dit scenario hebben we op de plank liggen", zegt marsleider Henny Sackers tegen Omroep Gelderland. "De maatregelen geven de wandelaars de gelegenheid onderweg extra rust te nemen of om tijdig te finishen."