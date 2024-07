Vierdaagse diskwalificeert zeven wandelaars, één om doodsbedreiging

In samenwerking met

Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn zeven wandelaars gediskwalificeerd. Een van hen, een man van 68, is uitgesloten van deelname vanwege een doodsbedreiging, aldus de organisatie.

De man kreeg tijdens de etappe al een waarschuwing. Hij had zijn onvrede geuit over de safety car. Wandelaars mogen deze auto, die 8 kilometer per uur rijdt, niet inhalen.