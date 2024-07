Bruls: anti-Israëlische 'burgerwacht' tijdens Vierdaagse niet toegestaan

Nijmegen4Palestine had gisteren aangekondigd tijdens de Vierdaagse deelnemers te controleren op symbolen van het Israëlische leger (IDF). Zij worden dan gevraagd de stad te verlaten, omdat de groep niet wil dat het wandelevenement naar eigen zeggen "gebruikt wordt voor Israëlische propaganda". Nijmegen4Palestine schrijft over "IDF-terroristen die genocide plegen en niet welkom zijn".

De burgemeester zegt dat de groep gisteren bij de gemeente heeft aangekondigd te gaan demonstreren tijdens de Vierdaagse, maar dat er toen geen concrete tijdstrippen of demonstratievormen zijn genoemd. "In de lokale media spreekt de woordvoerder van Nijmegen4Palestine echter in geheel andere bewoordingen over een 'geweldloze burgerwacht'", zegt Bruls.