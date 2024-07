Queer Amsterdam stapt uit Pride Walk na commotie over 'verbod' op vlag Israël

Burgemeester Halsema had ook kritiek op het bericht en zei dat er helemaal geen vlaggenverbod was bij de Pride Walk. Een dag later bood Queer Amsterdam excuses aan voor de 'verwarrende formulering' en een gebrek aan context bij het bericht.

'We kunnen niet alle vlaggen steunen'

Vandaag laat de organisatie op Instagram weten dat het uit de organisatie van de optocht in Amsterdam stapt. "Wij vinden het belangrijk om compromissen te maken, maar niet in de mate dat we uit het oog verliezen wie we zijn en waar we voor staan", zegt de lhbti-organisatie in de verklaring. "We kunnen niet alle vlaggen verwelkomen of steunen in dit politieke klimaat."