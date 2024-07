NOS Voetbal • vandaag, 19:33 UEFA stelt onderzoek in naar Rodri en Morata om Gibraltar-lied tijdens huldiging

De UEFA is een onderzoek begonnen naar Rodri en Álvaro Morata naar aanleiding van de provocerende teksten die de spelers van de Spaanse ploeg zongen over Gibraltar.

Na de gewonnen EK-finale zongen Rodri en Morata de tekst "Gibraltar is Spaans" tijdens de huldiging in Madrid, wat in Gibraltar tot boze reacties leidde.

0:39 Morata en Rodri zingen 'Gibraltar is Spaans' tijdens de EK-huldiging van Spanje

Gibraltar ligt aan het zuidelijkste puntje van Spanje, maar behoort al meer dan driehonderd jaar toe aan het Britse koninkrijk. De Spaanse regering heeft Gibraltar nooit erkend als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk.

"Extreem provocatief en beledigend", noemde de Gibraltarese voetbalbond de teksten. "In het voetbal is geen plek voor dit soort gedrag." De bond kondigde gauw daarna al aan een officiële klacht bij de UEFA in te dienen.

Disciplinaire regels

Die klacht diende Gibraltar donderdag formeel in. Het onderzoek dat de UEFA nu heeft ingesteld, is bedoeld om "te beoordelen of het lied de disciplinaire regels heeft geschonden".

In aanloop naar de EK-finale tussen Engeland en Spanje speelde de discussie over Gibraltar wat meer op. De dag voor de wedstrijd circuleerde er een video van Engelse fans online, die in een Berlijnse kroeg over de kwestie zongen. Andersom gingen op sociale media plaatjes rond van de iconische rots van Gibraltar met de Spaanse vlag erop geshopt.