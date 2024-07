Biden: 'Niets heeft hogere prioriteit' dan de vrijlating van Gershkovich

'Ruilen vóór de Amerikaanse verkiezingen'

De Nederlandse journalist Pjotr Sauer is een van de beste vrienden van Gershkovich. Hij zei eerder in de podcast De Dag dat hij denkt dat het Kremlin Gershkovich heel graag wil ruilen voor Russen die in het Westen in de gevangenis zitten.

"Evans uitweg is een uitwisseling met Amerika", aldus Sauer. "Rusland is heel bereid om uit te wisselen, Joe Biden heeft ook gezegd dat hij wil wisselen. Dus de gesprekken zijn gaande. Het enige probleem is dat Rusland heel graag iemand wil die in een Duitse gevangenis zit. Dat maakt het allemaal wat gecompliceerder, want dat betekent dat Amerika met Duitsland in gesprek moet gaan."

Sauer stelt dat hij hoopt dat de gevangenenruil voor de Amerikaanse verkiezingen wordt geregeld. "Kijk, vanuit een pr-perspectief is het niet slecht voor Biden om Evan uit de gevangenis te krijgen; hij is een gerespecteerde journalist van The Wall Street Journal." Maar het moet volgens hem wel snel gebeuren. "Tijdens en na de verkiezingen is het altijd een vrij chaotische tijd. En als Trump dan wint krijgt hij een heel nieuw team om zich heen en beginnen we eigenlijk weer vanaf vooraf aan."