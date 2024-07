Instagram Matt Dawson Matt Dawson met zoon Darcy en zijn olympisch ticket

NOS Sport • vandaag, 11:29 Australische hockeyer offert vingertopje op voor Olympische Spelen

De Australische hockeyer Matt Dawson heeft er veel voor over om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Hij heeft zijn vingertopje laten amputeren. De oud-speler van hockeyclub Amsterdam brak onlangs de ringvinger van zijn rechterhand en dreigde daardoor Parijs 2024 te moeten missen.

Van de dokters kreeg de 30-jarige Dawson twee opties: de vinger in het gips zetten of een deel van de gebroken vinger amputeren. De Australiër koos voor de laatste optie, zodat hij kon meedoen in Parijs. Afgelopen week ging hij onder het mes.

Bondscoach: 'Weet niet of ik het gedaan zou hebben'

"Ik had niet veel tijd om te beslissen", zei Dawson op de Australische tv-zender Channel Seven. "Ik belde mijn vrouw en die wilde niet dat ik een overhaaste beslissing nam. Maar ik denk dat ik alle informatie had om iets te besluiten."

Pro Shots Matt Dawson als speler van Amsterdam in 2023

"Samen met de plastisch chirurg heb ik een weloverwogen beslissing genomen, niet alleen voor de kans om in Parijs te spelen, maar ook om mezelf in mijn verdere leven de beste gezondheid te geven," vervolgde Dawson. "De beste optie was om het topje van mijn vinger eraf te halen."

De Australische bondscoach Colin Batch sprak zijn waardering uit voor de keuze van Dawson. "Het is niet iets wat een coach voor een speler kan beslissen. Alle lof voor Matt. Hij heeft er duidelijk alles aan gedaan om in Parijs te spelen. Ik weet niet of ik hetzelfde gedaan zou hebben."

In 2018 verloor Dawson bijna een oog

Het is niet de eerste keer dat Dawson kampt met een extreme blessure. In 2018 verloor hij bijna een oog, nadat die vol was geraakt door een hockeystick van een teamgenoot op de training. Na een operatie kon hij zijn loopbaan toch - met twee ogen - vervolgen.

Pro Shots Matt Dawson in 2018

Dawson staat nu voor zijn derde deelname aan de Olympische Spelen. Met Australië eindigde de verdediger in 2016 als zesde en bij de vorige Spelen in Tokio in 2021 als tweede, na een nederlaag tegen België in de finale.

Voor Australië begint het olympische hockeytoernooi op 27 juli tegen Argentinië, de olympisch kampioen van 2016. Titelverdediger België, India, Nieuw-Zeeland en Ierland zijn de overige tegenstanders in poule B. In groep A zitten Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk en Zuid-Afrika.